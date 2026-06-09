Ugostiteljski smerovi u školi „Paja Marganović“

Ovi obrazovni programi pružaju mladima praktična znanja i veštine neophodne za brzi pronalazak posla u sektoru ugostiteljstva.

Srednja Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“ u Pančevu, pored četvorogodišnjih obrazovnih profila, nudi i izuzetno popularne trogodišnje smerove: kuvar, konobar i poslastičar, prenosi RTV Pančevo.

Ovi obrazovni programi pružaju mladima praktična znanja i veštine neophodne za brzi pronalazak posla u sektoru ugostiteljstva.

Prema rečima Violete Dobrosavljević, profesorke ugostiteljske grupe predmeta, škola uspešno spaja obrazovanje i tržište rada kroz savremenu kabinetsku nastavu i sistem dualnog obrazovanja.

Zanimanje konobar obuhvata tehniku usluživanja hrane i pića, a praktične veštine učenici stiču u realnom radnom okruženju, uz podršku stručnog kadra u lokalnim ugostiteljskim objektima.

Kuvarski smer kroz dualni model pruža direktno praktično iskustvo, a diploma ovog smera otvara vrata za zapošljavanje u zemlji i inostranstvu, dok školska takmičenja dodatno podstiču kreativnost.

Poslastičarski smer učenicima omogućava da tokom tri godine savladaju sve veštine – od pripreme krema i testa do najmodernijih dekoracija.

Kroz kvalitetnu praksu i stručnu teorijsku osnovu, škola „Paja Marganović“ osposobljava mlade generacije za stabilnu karijeru i siguran posao u dinamičnom svetu ugostiteljstva.

(Pančevac/RTV Pančevo)