Humanitarni koncert KUD „Stanko Paunović“ u Domu omladine: Igrom i pesmom za lečenje male Danice

PANČEVO – Povodom završetka školske godine i uspešne sezone, Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS RNP održaće tradicionalni koncert u sredu, 10. juna, sa početkom u 19 sati. Koncert će biti realizovan na letnjoj sceni, odnosno u dvorištu Doma omladine Pančevo, a prema rečima umetničkog direktora ansambla Dejana Trifunovića, publika će imati priliku da vidi nastupe svih sekcija društva,prenosi RTV Pančevo.

Ovaj događaj imaće i važan humanitarni karakter, jer će deo prikupljenih sredstava biti uplaćen za lečenje devojčice Danice Dučić, nekadašnje članice ovog društva. Iz KUD-a pozivaju sve sugrađane da dođu u što većem broju, uživaju u bogatom programu i istovremeno pokažu solidarnost.

Koncert dolazi kao kruna sjajnog prolećnog dela sezone u kojem su dečji ansambli pančevačkog društva ostvarili izuzetan uspeh na pokrajinskim smotrama u Beočinu krajem maja. Dečji ansambl nižih razreda osvojio je zlatnu plaketu za igre iz Jadra i Azbukovice, dok je ansambl viših razreda takođe nagrađen zlatnom plaketom za koreografiju „Srpske igre iz Homolja“. Nakon nastupa pred domaćom publikom u Pančevu, članovi KUD-a „Stanko Paunović“ NIS RNP provešće veći deo leta na turnejama i nastupima planiranim u zemlji i inostranstvu.

(Pančevac)