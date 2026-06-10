Vučić se sastao sa komandantom NATO: Naglasio sam značaj očuvanja mira i stabilnosti na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je danas važan sastanak sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem, sa kojim je razgovarao o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu.

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Fokus na miru, stabilnosti i zaštiti Srba na KiM

Tokom razgovora sa generalom Grinkevičem, Vučić je stavio poseban akcenat na situaciju na Kosovu i Metohiji. Predsednik je izrazio zahvalnost na stabilizujućoj ulozi misije NATO/KFOR i preneo očekivanje da će ove snage nastaviti da štite mir u pokrajini.

Ključne poruke sa sastanka uključuju:

Isticanje važnosti očuvanja vojne neutralnosti Srbije.

Nastavak profesionalne saradnje sa NATO kroz program Partnerstvo za mir.

Neophodnost zaštite srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Dosledno poštovanje međunarodnog prava i Rezolucije 1244 SB UN.

Godišnjica Rezolucije 1244 kao ključni okvir

Predsednik Vučić je podsetio sagovornika da se danas navršava tačno 27 godina od donošenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN. On je naglasio da ovaj dokument predstavlja ključni međunarodni okvir kojim je uspostavljen civilni i bezbednosni poredak sa primarnim ciljem zaštite srpskog stanovništva na KiM. Na kraju, Vučić je podvukao da Srbija ostaje čvrsto posvećena dijalogu kao jedinom putu ka trajnoj stabilnosti u regionu.

Nakon ovog susreta, predsednik Srbije će razgovarati i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general-pukovnikom Zakirom Hasanovom.

(Pančevac)