Velika šansa za posao i biznis u Kovinu: Raspisani javni pozivi za subvencije i stručnu praksu

KOVIN – Opština Kovin i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) – Filijala Pančevo zvanično su raspisale javne pozive namenjene nezaposlenim licima i poslodavcima sa teritorije kovinske opštine.

Ove mere se sprovode na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period od 2024. do 2026. godine, sa ciljem da se podstakne preduzetništvo, omogući radna praksa za mlade i zaposle teže zapošljive kategorije građana. Otvorena su tri ključna programa:

1. Do 420.000 dinara za pokretanje sopstvenog biznisa

Nezaposleni građani koji se nalaze na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva mogu konkurisati za subvencije za samozapošljavanje. Sredstva se dodeljuju jednokratno u iznosu od 380.000 dinara, dok za osobe sa invaliditetom taj iznos iznosi 420.000 dinara. Novac je namenjen za osnivanje radnje, zadruge, preduzetništva ili privrednog društva. Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31. avgust 2026. godine.

2. Mesečna pomoć do 55.000 dinara kroz stručnu praksu

Ovaj program omogućava stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa. U zavisnosti od nivoa obrazovanja, praksa traje od 6 do 12 meseci. Angažovanim licima NSZ isplaćuje mesečnu pomoć i troškove prevoza:

50.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem

55.000 dinara za lica sa visokim obrazovanjem

Rok za prijavu poslodavaca i kandidata je 30. septembar 2026. godine.

3. Subvencije za poslodavce: Do 306.000 dinara po radniku

Poslodavci iz privatnog sektora koji zaposle lica iz kategorije teže zapošljivih (stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja) mogu ostvariti pravo na jednokratnu subvenciju. Iznos je 255.000 dinara po licu, odnosno 306.000 dinara za osobe sa invaliditetom i lica koja na posao čekaju duže od dve godine. Prednost imaju žene iz manje razvijenih područja, a poziv je otvoren do 30. septembra 2026. godine.

Kako se prijaviti?

Svi zahtevi se podnose NSZ – Ispostavi Kovin ili Filijali Pančevo (lično, poštom ili elektronski). Kompletan tekst konkursa, obrasci i kontakti referenata za svaku pojedinačnu meru dostupni su na Oglasnoj tabli zvaničnog sajta Opštine Kovin i NSZ.

(Pančevac)