Južni Banat

Važno obaveštenje za roditelje u Opovu: Rok za besplatna auto-sedišta ističe 15. juna!

13:00

13.06.2026

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Foto: Printscreen

OPOVO – Opštinska uprava Opovo podseća sve roditelje da rok za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto-sedišta ističe u ponedeljak, 15. juna 2026. godine.

Ova akcija deo je lokalnih mera usmerenih na podršku porodicama i podizanje nivoa bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju.

Za prijavu je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:
Popunjen obrazac zahteva
Fotokopiju ili očitanu ličnu kartu roditelja
Očitanu saobraćajnu dozvolu

Obrazac se može preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Opovo ili lično na pisarnici Opštinske uprave, gde se zahtev može odmah i popuniti.
Nadležni apeluju na građane da dokumentaciju podnesu na vreme i ne čekaju poslednji dan kako bi se izbegle gužve na šalterima.

(Pančevac/Našeopovo)

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