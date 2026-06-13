Važno obaveštenje za roditelje u Opovu: Rok za besplatna auto-sedišta ističe 15. juna!

Festival „Dani muzike” na Trgu neolita u Starčevu od 25. juna
14:57
13.06.2026
OPOVO – Opštinska uprava Opovo podseća sve roditelje da rok za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto-sedišta ističe u ponedeljak, 15. juna 2026. godine.
Ova akcija deo je lokalnih mera usmerenih na podršku porodicama i podizanje nivoa bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju.
Obrazac se može preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Opovo ili lično na pisarnici Opštinske uprave, gde se zahtev može odmah i popuniti.
Nadležni apeluju na građane da dokumentaciju podnesu na vreme i ne čekaju poslednji dan kako bi se izbegle gužve na šalterima.
(Pančevac/Našeopovo)