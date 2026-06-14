Mala matura za 24 osmaka iz Sakula i Barande

Učenici OŠ „Zoran Petrović“ iz Sakula i izdvojenog odeljenja „Olga Petrov“ u Barandi spremno dočekuju polaganje završnog ispita, koji će se održati 15, 16. i 17. juna.

SAKULE / BARANDA – Učenici Osnovne škole „Zoran Petrović“ iz Sakula i izdvojenog odeljenja „Olga Petrov“ u Barandi spremno dočekuju polaganje završnog ispita, koji će se održati 15, 16. i 17. juna, prenosi RTV Pančevo.

Ove godine malu maturu polaže ukupno 24 malih maturanata – 13 iz matične škole u Sakulama i 11 iz odeljenja u Barandi.

Prema rečima direktorke škole Danijele Stanković, pripremna nastava je počela još u prvom polugodištu, pa su učenici imali sasvim dovoljno vremena za kvalitetnu spremu. Kada je reč o trećem, izbornom predmetu, najveći broj osmaka odabrao je biologiju, zatim geografiju, dok su se dva učenika odlučila za hemiju, a jedan za fiziku.

Zahvaljujući dobrim autobuskim linijama, najveći broj malih maturanata planira da školovanje nastavi u Pančevu, dok deo njih bira Beograd i Kovačicu. Uglavnom se opredeljuju za četvorogodišnje stručne škole (ekonomsku, mašinsku, poljoprivrednu i turističko-ugostiteljsku), ali ima i onih koji će upisati zanate ili gimnaziju.

Dok se osmaci opraštaju od osnovne škole, Sakule i Baranda već spremno dočekuju novu generaciju đaka. Od 1. septembra u Barandi će po prvi put u školske klupe sesti 10 đaka prvaka, dok će u Sakulama školovanje započeti 20 mališana.

(Pančevac/RTV Pančevo)