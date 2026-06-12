Vučić za Foks njuz: Trampa bi dočekalo više ljudi nego što bi on možda mogao i da očekuje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio je da bi američki predsednik Donald Tramp u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim Američkim Državama među građanima Srbije.

Predsednik Vučić je naveo da mnogi Srbi gledaju na Donalda Trampa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine.

Kako je podvukao, ukoliko ljude u Srbiji pitate da uporede administraciju bivšeg američkog predsednika Bila Klintona i Donalda Trampa ili demokrata i republikanaca „ne biste mogli da verujete“. „Bilo bi 90 prema 10 ili 95 prema 5“, rekao je Vučić.

„More people will be ready to greet him and wait for him than he might even expect.“ Serbian President Aleksandar Vučić exclusively tells Fox News Digital that Trump would receive a hero’s welcome in Belgrade after support for the U.S. surged under his administration. Vučić… pic.twitter.com/RoxD5RjbzW — Fox News (@FoxNews) June 10, 2026

Naveo je da se nada da će Srbija biti u prilici da ugosti Trampa.

„Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo. Više ljudi će da bude spremno da ga pozdravi i sačeka nego što bi on možda i očekivao. Usuđujem se da kažem čak i više od stotinu hiljada ljudi“, rekao je Vučić.

Kako ističe, Srbija i Sjedinjene Američke Države sada se pripremaju za proširenje saradnje u brojnim oblastima, od energetike i infrastrukture do veštačke inteligencije i odbrane.

Jačanje odnosa dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalni ekonomski centar, istovremeno zadržavajući svoj dugogodišnji cilj – pristupanje Evropskoj uniji, navode iz Foks njuza.

Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je danas da bi američki predsednik Donald Tramp trebalo da se odazove pozivu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i poseti Srbiju.

„Predednik Tramp apsolutno treba da poseti Beograd“, navodi se u objavi na zvaničnom nalogu te organizacije, uz isečak iz Vučićevog intervjua za Foks njuz u kojem je pozvao Trampa da poseti Srbiju.

(RTS)