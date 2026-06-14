JP „Mladost“ očistilo divlje rastinje u Sefkerinu

SEFKERIN – Javno preduzeće „Mladost“ Opovo uspešno je realizovalo akciju sečenja i uklanjanja divljeg rastinja pored puta u ulici Milana Ujevića u Sefkerinu. Glavni cilj ove akcije je povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju kroz poboljšanje vidljivosti duž ove saobraćajnice, prenosi sajtnašeopovo.

Tokom terenskih radova, radnici komunalnog preduzeća uklonili su gusto granje i nisko divlje rastinje koje je na pojedinim mestima ozbiljno smanjivalo preglednost vozačima i pešacima. Ova vegetacija je duže vreme predstavljala realnu opasnost i otežavala svakodnevno odvijanje saobraćaja u ovom delu naselja.

Iz Javnog preduzeća „Mladost“ poručuju da je ovo samo jedna u nizu planiranih aktivnosti. Oni ističu da će i u narednom periodu nastaviti sa redovnim održavanjem javnih površina, sa ciljem da se za sve građane opštine Opovo stvori bezbednije, funkcionalnije i uređenije okruženje.

(Pančevac)