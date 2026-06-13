Sport

Istorijski transfer Železničara: Pirgić karijeru nastavlja u Plzenju

17:13

13.06.2026

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Foto: FK Železničar Pančevo

Doskorašnji fudbaler Železničara Stefan Pirgić karijeru nastavlja Viktoriji iz Plzenja, šestostrukom šampionu Češke, sa kojim je potpisao ugovor do 2030. godine.

Železničar je na ime transfera ostvario rekordan profit – 2.800.000 evra, što je najveći izlazni transfer u istoriji kluba. Dodatni novac će mu pripasti i kroz bonuse, a čeka ga i 10 odsto od naredne prodaje.

Pirgić je napustio Pančevo posle dve sezone tokom kojih je upisao 52 nastupa, uz četiri gola i šest asistencija.

U protekloj je bio jedan od ključnih igrača tima Radomira Kokovića. Svojim odnosom prema klubu, saigračima i navijačima ostavio je dubok trag u istorijskoj generaciji Železničara koja je izborila plasman na evropsku scenu.

Vezista rođen u Beogradu pre 23 godine, postao je jedan od miljenika navijača, koji će ga pamtiti po borbenosti, energiji i partijama koje je pružao u plavo-belom dresu.

Stefanov transfer u Plzenj predstavlja još jednu potvrdu da se kvalitetan rad u Železničaru prepoznaje i van granica Srbije, a svi u klubu ponosni su što su bili deo njegovog razvoja i fudbalskog puta.

 

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FK Železničar Stefan Pirgić

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