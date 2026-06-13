Istorijski transfer Železničara: Pirgić karijeru nastavlja u Plzenju

Doskorašnji fudbaler Železničara Stefan Pirgić karijeru nastavlja Viktoriji iz Plzenja, šestostrukom šampionu Češke, sa kojim je potpisao ugovor do 2030. godine.

Železničar je na ime transfera ostvario rekordan profit – 2.800.000 evra, što je najveći izlazni transfer u istoriji kluba. Dodatni novac će mu pripasti i kroz bonuse, a čeka ga i 10 odsto od naredne prodaje.

Pirgić je napustio Pančevo posle dve sezone tokom kojih je upisao 52 nastupa, uz četiri gola i šest asistencija.

U protekloj je bio jedan od ključnih igrača tima Radomira Kokovića. Svojim odnosom prema klubu, saigračima i navijačima ostavio je dubok trag u istorijskoj generaciji Železničara koja je izborila plasman na evropsku scenu.

Vezista rođen u Beogradu pre 23 godine, postao je jedan od miljenika navijača, koji će ga pamtiti po borbenosti, energiji i partijama koje je pružao u plavo-belom dresu.

Stefanov transfer u Plzenj predstavlja još jednu potvrdu da se kvalitetan rad u Železničaru prepoznaje i van granica Srbije, a svi u klubu ponosni su što su bili deo njegovog razvoja i fudbalskog puta.