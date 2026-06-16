Pavliš slavi: Crvena zvezda ubedljivo do finala baraža

Fudbaleri Crvene zvezde iz Pavliša plasirali su se za popunu Vojvođanske lige Istok pošto su na svom stadionu „Milan Janjić“ ubedljivo savladali ekipu MSK-a iz Mihajlova 4:1 (1:0)

PAVLIŠ – Fudbaleri Crvene zvezde iz Pavliša plasirali su se u finale baraža za popunu Vojvođanske lige Istok pošto su na svom stadionu „Milan Janjić“ ubedljivo savladali ekipu MSK-a iz Mihajlova rezultatom 4:1 (1:0).

Pred oko 300 gledalaca domaći tim je opravdao ulogu favorita i tokom cele utakmice kontrolisao dešavanja na terenu. Otpor gostiju slomljen je u poslednjem minutu prvog poluvremena kada je Radak pogodio za 1:0.

Ključni trenutak meča dogodio se na početku drugog dela igre. Posle prekršaja nad Trnjancem dosuđen je penal za domaće, a štoper gostiju Tanjga je zbog drugog žutog kartona isključen iz igre. Radić je u 51. minutu bio siguran sa bele tačke za 2:0. Samo pet minuta kasnije Radisavljević je povisio na 3:0 i rešio pitanje pobednika.

Gosti su u 84. minutu smanjili rezultat preko Živanova iz slobodnog udarca, ali je tačku na meču u četvrtom minutu sudijske nadoknade stavio Radić svojim drugim pogotkom za konačnih 4:1.

Pavlišane sada očekuje odlučujući duel za plasman u viši rang protiv Vojvodine iz Perleza. Ta utakmica igraće se u subotu od 17.30 časova u Perlezu.

SASTAVI TIMOVA:

CRVENA ZVEZDA: Vukas, Kojić, Samardžija (od 74. Folćan), Balog, Sekulić, Radić, Trnjanac, Životić (od 68. Pomorišac), Radisavljević (od 81. Stanimirov), Lazarević, Radak (od 81. Tadić).

MSK: Sekošan, Mršić, Tanjga, Guljaš (od 56. Zećiri), Miletić (od 84. Cvejanov), Tumo, Radovanac, Isak (od 62. Tot), Jakšić (od 84. Jakovljev), Vukoje (od 62. Rama), Živanov.

(Pančevac/Vršacweb)