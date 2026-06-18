Kulturna dešavanja Južni Banat

„Lajanje na zvezde” u Banatskom Novom Selu: Glumačka ekipa spremna za veliku premijeru

12:00

18.06.2026

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Printscreen

Škola glume „Brana”, koja uspešno deluje pod okriljem Doma kulture „3. oktobar” u Banatskom Novom Selu, privodi kraju poslednje pripreme pred izlazak pred publiku. Članovi ove sjajne glumačke ekipe marljivo su radili iza kulisa kako bi oživeli kultni domaći komad, a plodove svog višemesečnog truda prikazaće na predstojećoj premijeri.
Organizatori sa velikim uzbuđenjem pozivaju sve ljubitelje pozorišta i meštane da dođu u nedelju, 21. juna u 19 časova, i svojom podrškom nagrade mlade talente. Publika će imati priliku da uživa u novom izvođenju legendarne predstave „Lajanje na zvezde”, koja decenijama unazad osvaja srca svih generacija svojim specifičnim humorom i toplom pričom o odrastanju.

 

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Објава коју дели Dom kulture „3. oktobar“ BNS (@dom_kulture_banatsko_novo_selo)

(Pančevac)

Tagovi

Banatsko Novo Selo Dom kulture 3. oktobar Lajanje na zvezde premijera predstave Škola glume Brana

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