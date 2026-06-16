Potpisan sporazum Srbije i MOL grupe o NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC, a predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina.

Sporazumom koji je pethodno usvojila Vlada Srbije će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gaspromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15 odsto u NIS-u.

„Današnjim potpisivanjem Ugovora između akcionara definisano je uređenje budućih odnosa između države i mađarskog MOL-a, ako oni kupe NIS od Gaspromnjefta. Ovaj ugovor će stupiti na snagu samo ako se MOL i Gaspromnjeft dogovore oko kupoprodajnog ugovora i to odobri američka Kancelarija za kontrolu strane imovine.

Prema ovom ugovoru koji je Vlada Srbije usvojila, kupićemo dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, rafinerija će minimum narednih 10 godina raditi u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija“, rekla je ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo.

Sporazum takođe osigurava, kaže ministarka, da neće doći do poremećaja u poslovanju zavisnih društava, uključujući Petrohemiju.

„Naši predstavnici u Odboru direktora će imati veći uticaj na odluke koje se donose. NIS je kritična energetska infrastruktura koja utiče na naš BDP i država je, kao što smo mesecima javno komunicirali, uspela da postigne dogovor sa mađarskim MOL-om kao potencijalnim kupcem Naftne industrije Srbije, kojim ćemo zaštititi naše tržište i sigurnost snabdevanja, ako oni postignu dogovor o prodaji”, rekla je ministarka Đedović Handanović.

Ugovor između akcionara definiše buduće upravljanje Naftnom industrijom Srbije (NIS), strukturom i procesima donošenja odluka njenih upravljačkih tela, kao i njenim strateškim ciljevima. Sporazum omogućava budućem većinskom akcionaru da preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje, stabilno poslovanje i investicije koje stvaraju vrednost u NIS-u. Po uspešnom završetku transakcije, MOL će obezbediti snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, uz dalje jačanje mrežnih i logističkih veza energetskih postrojenja MOL grupe.

Predsednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi je izjavio da će MOL po uspešnom završetku transakcije, kao većinski akcionar, moći efikasno da upravlja NIS-om.

„Kao rezultat konstruktivnih pregovora sa Vladom Srbije, postigli smo sporazum o upravljanju kompanijom NIS. Po uspešnom završetku transakcije, MOL će, kao većinski akcionar, moći da upravlja NIS-om efikasno i na profesionalnim osnovama. Možemo započeti zajednički rad sa jasno definisanim odgovornostima i procesima donošenja odluka i staviti tačku na ovaj dug period neizvesnosti. Radujem se saradnji sa Vladom Srbije u koju gledam sa poverenjem“, rekao je Hernadi.

Poručio je da će MOL učiniti sve što može da NIS bude jači i profitabilniji, kao i da Srbija tu kompaniju vidi kao pouzdanog partnera. „Međutim, važno je naglasiti da ovaj sporazum još uvek ne označava kraj procesa prodaje. I dalje je potrebno postići dogovor sa prodavcem, kao i odobrenje Sjedinjenih Američkih Država. Optimista sam jer bi nam to omogućilo da dodatno ojačamo sigurnost snabdevanja za ceo region i ostvarimo viši nivo saradnje među energetskim kompanijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi”, rekao je Žolt Hernadi.

Potpisivanje sporazuma predstavlja važan korak, međutim proces transakcije još nije završen. Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gaspromnjefta za sticanje udela od 56,15 odsto u NIS-u još uvek se finalizuje. Ključni uslov za zaključenje transakcije, između ostalog, jeste odobrenje OFAC-a (Kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država). MOL je preduzeo neophodne korake kako bi dobio produženje OFAC licence za pregovore.

(Pančevac/Euronews)