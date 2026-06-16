Prekinimo tišinu: Pančevke poslale snažnu poruku protiv nasilja nad starijima

PANČEVO – Širom sveta juče je obeležen 15. jun, Svetski dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Ovogodišnje aktivnosti odvijaju se pod sloganom „Više od svesti: Kako učiniti prevenciju zlostavljanja starijih osoba efikasnom?“, sa ciljem da se javnost podstakne na konkretne korake u zaštiti najstarijih sugrađana.

Ovaj važan datum ustanovljen je na inicijativu Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima. Zabrinjavajući podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je čak svaka šesta osoba starija od 60 godina doživela neki vid zlostavljanja, što ovaj problem čini jednim od ključnih izazova savremenog društva.

Povodom obeležavanja ovog dana, volonterke i članice lokalnog „Kluba seniorki“ organizovale su uličnu akciju u BIG Šoping centru u Pančevu. One su kroz direktan razgovor sa građanima i podelu promotivnog materijala skrenule pažnju na važnost prepoznavanja i prevencije svakog oblika nasilja, diskriminacije i zanemarivanja starijih lica.

„Starost ne sme biti praćena strahom i izolacijom“, poručile su organizatorke, izražavajući veliku zahvalnost svim Pančevcima koji su zastali, saslušali njihove poruke i podržali ovu plemenitu misiju.

Poruka ove akcije je jasna i glasna: prekinimo tišinu koja predugo prati ovu temu i zajedničkim snagama čuvajmo naše najstarije.