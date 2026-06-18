Vločka ponovo najbolja u Srbiji: Prvo mesto za dečiji folklorni ansambl iz Kovačice

Dečiji folklorni ansambl „Vločka”, koji deluje pri Osnovnoj školi „Mlada pokolenja” u Kovačici, ostvario je ogroman uspeh osvojivši prvo mesto na 19. Republičkoj smotri dečijih folklornih ansambala Srbije, prenosi RTV Kovačica.

Ovaj izuzetan rezultat postignut je na jednoj od najvažnijih manifestacija dečijeg folklornog stvaralaštva u zemlji, koja je tokom vikenda održana u Šapcu. Na gradskom trgu okupilo se više od 800 dece iz različitih delova Srbije, a u jakoj konkurenciji najboljih sastava iz cele zemlje, mlađa grupa ansambla „Vločka” ubedljivo se istakla i zasluženo ponela titulu pobednika.

Ovaj kolektiv je ujedno bio jedini manjinski ansambl na smotri, a svoj nastup predstavio je u zajedničkom folklornom programu sa orkestrom, što je dodatno pojačalo celokupan scenski utisak.

Važno je podsetiti da je „Vločka” osvojila prvo mesto u Srbiji i pre dve godine u Aranđelovcu, čime je potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata. Republička smotra predstavlja vrhunac takmičarskog ciklusa nakon opštinskog, okružnog i međuokružnog nivoa, a na njoj učestvuju samo najbolji dečiji ansambli iz cele zemlje.

Za uspeh „Vločke” zaslužne su umetnički rukovodioci i koreografi Zuzana Petriková i Vieroslava Valovcová, dok je nastup pratio orkestar sastavljen od sadašnjih i bivših učenika škole pod vođstvom Jana Dišpitera. Iz Osnovne škole „Mlada pokolenja” navode da je ovaj uspeh rezultat dugogodišnjeg rada, talenta i posvećenosti dece i njihovih pedagoga, a ujedno predstavlja i značajnu prezentaciju škole, slovačke zajednice i očuvanja tradicionalne narodne kulture.

(RTV Kovačica)