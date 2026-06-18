Železničar radi punom parom: Prva kontrolna utakmica 24. juna protiv Zemuna

Fudbalski klub Železničar je u ponedeljak zvanično započeo pripreme za novu sezonu, a već u utorak ekipa je odradila dva treninga – prepodnevni i popodnevni, uključujući i rad u teretani.

Fokus treninga je na aktivaciji, radu sa loptom i postepeno vraćanje ekipe u takmičarski ritam posle pauze.

Pripreme se i u narednim danima nastavljaju intenzivnijim tempom, kroz postepeno podizanje nivoa fizičke spreme, kao i rad na taktičkim principima igre i uigravanju tima.

Stručni štab će kroz ovaj period detaljno pratiti formu i opterećenje igrača, kako bi se ekipa što bolje pripremila za izazove koji slede.

Plan priprema uključuje i kontrolne utakmice, koje će poslužiti za dodatno uigravanje ekipe i proveru forme pred početak prvenstva.

Prva je 24. juna protiv Zemuna, dva dana uoči odlaska na pripreme u Sloveniju, gde su zakazane četiri provere – protiv Volfsbergera 29. juna, Maribora četvrtog jula, CSKA 1948 sedmog jula i Debrecina u generalnoj proveri devetog juna.

(Pančevac)