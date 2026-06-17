Klasik fest: Od Vivaldija na harmonici do muzike iz serija

Aktuelni novi trendovi, umetnici koje do sada nismo slušali i eksplozivno završno revijalno veče i ove godine obeležiće pančevački „Klasik fest”

Kraj kulturne sezone, kada je muzika u pitanju, u Kulturnom centru obeležava najmlađi član festivalskog tria ove kulturne institucije – pančevački festival kamerne muzike „Klasik fest”. Počinje u petak, 19. juna a završava se u nedelju, 21. juna i ove godine slavi mali jubilej od 15 godina postojanja. A zahvaljujući umnogome poznavanju aktuelnih trendova u svetskoj klasičnoj muzici i kontaktima klarinetiste Ognjena Popovića kao umetničkog direktora za 2024. godinu zavredeo je i tri nagrade „Muzike klasika” kao regionalni festival od značaja,.

Kako kaže urednik muzičkog programa u Kulturnom centru Slobodan Tanasijević, i Pančevački džez i Ethno.com World music festival, kao i Klasik fest gaje repertoar koji oslikava trenutne svetske trendove a teži se uvek da nam u goste dođu muzičari koji nikada ranije nisu bili u Pančevu.

– Zato će ove godine festival kamerne muzike Klasik fest otvoriti neobičan moldavsko-austrijski duo – violinistkinja Aleksandra Tiršu i Radu Ratoi, koji svira harmoniku. U pitanju su respektabilni muzičari mlađe generacije koji donose neki novi duh u velike koncertne prostore u zapadnoj Evropi i svetu. Posebno ističem autorski pečat Radu Ratoija koji je tvorac aranžmana za dela Vivaldija, Baha, Bartoka, Stravinskog… I ovakvim neobičnim spojevima otvaramo nove horizonte jer klasična kamerna muzika je evoluirala od klasičnih postava do dua ili tria. Ubacuju se i elektronski instrumenti, poput teremina, ili muzičke testere… – objašnjava Tanasijević.

Druge večeri u Rimokatoličkoj crkvi sv. Karla Boromejskog nastupaju duvači uz ritmiku kontrabasa Slobodana Gerića, dekana na Muzičkoj akademiji u Beogradu.

A ove godine je obnovljen i muzički matine, pa će u nedelju prepodne u Narodnom muzeju svirati talentovani đaci Muzičke škole „Jovan Bandur”. I za finale, kao što već tradicija nalaže, sledi revijalni koncert.

– Pod dirigentskom palicom Ivana Markovića „Balkanska kamerna akademija” će izvoditi muziku iz poznatih domaćih i svetskih televizijskih serija – od „Mapet šoa”, preko „Otpisanih”, do „Dinastije”. I dok su svi ostali koncerti besplatni, ovde naplaćujemo ulaznice po simboličnoj ceni od 500 dinara jer na sceni će biti 35 muzičara. Potrebno je napisati i aranžmane za kompozicije. Svaki muzičar će biti ozvučen, tako da ćemo u celoj sali imati dobar zvuk – kaže Tanasijeivć.

Program 15. Klasik festa

PETAK, 19. jun, 20.00, dvorana Kulturnog centra

Svečano otvaranje festivala – nastupaju Aleksandra Tiršu (Austrija/Moldavija) na violini i Radu Ratoi na harmonici. Na programu su dela Baha, Stravinskog, Bartoka, Vivaldija, Pjacole, Vajnberga, Dinića. Ulaz je slobodan.

SUBOTA, 20. jun, 20.00, Rimokatolička crkva Sv. Karla Boromejskog

Nastupaju Milena Lipovšek (Slovenija) – flauta, Ognjen Popović – klarinet, Mihailo Samoran – klarinet, Boštjan Lipovšek (Slovenija) – horna, Nikola Ćirić – horna, Nenad Janković – fagot, Dušan Petrović – fagot i Slobodan Gerić – kontrabas. Na programu su dela Rosinija, Baha, Betovena, Đovanija, Marije fon Vebera. Ulaz je slobodan.

NEDELJA, 21. jun, 11.00, Narodni muzej Pančevo

Koncert talentovanih učenika MŠ „Jovan Bandur”. Ulaz je slobodan.

NEDELJA, 21. jun, 20.00, dvorana Kulturnog centra

„Balkanska kamerna akademija” sa dirigentom Ivanom Markovićem izvodi muziku iz poznatih svetskih i domaćih serija. Ulaznica košta 500 dinara.

(Pančevac / N. S.)

KULTURNI CENTAR: Program od 15. do 21. juna