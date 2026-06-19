Sportska dešavanja Južni Banat

Maja Vanjo i Daniel Toađer na Evropskom prvenstvu

16:00

19.06.2026

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Foto: Unsplash

Mlada stonoteniska reprezentativka Srbije Maja Vanjo nastupiće na Evropskom prvenstvu u Rumuniji za igrače do 21 godine u obe konkurencije u singlu i miksu sa predstavnikom Belorusije, prenosi RTV Kovačica.

Selektor reprezentacije, Uzdinac Daniel Toađer istakao je da je ovo velika šansa za Maju i značajan korak u njenoj karijeri, s obzirom na to da kao mlađa igračica ulazi u konkurenciju sa znatno iskusnijom takmičarkama (podsetimo, Maja Vanjo je dobila specijalnu pozivnicu).

(RTV Kovačica)

Tagovi

Daniel Toađer Evropsko prvenstvo Maja Vanjo Stoni tenis

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