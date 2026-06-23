Za obnovu stare škole u Idvoru još 15 miliona

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama doneo je rešenje o dodeli sredstava po raspisanom javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2026. godini. Među projektima koji će biti finansirani, odnosno sufinansirani, nalazi se i projekat Doma kulture „Mihajlo Pupin” iz Idvora „Rekonstrukcija Stare škole – Muzeja Mihajla Pupina”, za koji je odobreno 15 miliona dinara.

Prema obrazloženju komisije, realizacija ovog projekta doprineće očuvanju jednog od najznačajnijih delova kulturnog nasleđa Srbije i AP Vojvodine, kao i savremenoj i atraktivnoj prezentaciji života i rada Mihajla Pupina.

Takođe, ističe se da će realizacijom projekta biti stvoreni uslovi da Muzejski kompleks posvećen Mihajlu Pupinu u Idvoru postane svojevrstan edukativni, kulturni i naučni centar, posebno namenjen mladima. Projekat je značajan i za razvoj lokalne zajednice, negovanje kulture sećanja i izgradnju prepoznatljivog identiteta zasnovanog na čuvanju i korišćenju kulturnog nasleđa, navodi se u obrazloženju komisije. Prethodno, Domu kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor odobreno je i 10 miliona dinara za projekat rekonstrukcije stare škole – muzeja Mihajla Idvorskog Pupina od strane Ministarstva kulture Republike Srbije.

Projekat se takođe odnosi na nastavak revitalizacije stare škole u Idvoru, koja predstavlja nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ova podrška omogućiće nastavak radova na očuvanju prostora koji je neraskidivo povezan sa životom i delom jednog od najznačajnijih srpskih naučnika.

(RTV Kovačica)