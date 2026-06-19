Završena mala matura, osmaci pred izborom srednje škole

Završni ispiti za osmake u Srbiji su završeni, a pred učenicima je sada period odluka i očekivanja.

Mala matura, koja je počela 15. juna testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, nastavljena je 16. juna matematikom, dok je 17. juna održan ispit iz izbornog predmeta, čime je zvanično okončan jedan od najvažnijih koraka u osnovnom obrazovanju.

Naredni dani donose i prve rezultate – preliminarni će biti objavljeni 19. juna, dok su konačni zakazani za 22. jun. Istog dana učenici će moći da ulože i prigovore, elektronskim putem ili u svojim školama.

Već 23. i 24. juna maturanti će popunjavati liste želja za upis u srednje škole, a konačan raspored po obrazovnim profilima biće poznat 29. juna, nakon čega sledi i upis. Ove godine u opštini Kovačica osnovnu školu završava 235 učenika, koji će uskoro napraviti prvi veliki korak ka izboru svog budućeg zanimanja i nastavku školovanja

(RTV Kovačica)