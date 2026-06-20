Za Dom kulture u Samošu obezbeđeno više od dva miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama doneo je rešenje o dodeli sredstava po raspisanom javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanja objekata kulture u javnoj svojini u AP Vojvodini u 2026. godini.

Među projektima koji će biti finansirani nalazi se i projekat „Unapređenje uslova za kulturne aktivnosti u Domu kulture Vladimir M. Fijat Samoš”, koji je odobren u celosti, u iznosu od oko 2 miliona i 146 hiljada dinara. Prema mišljenju komisije, ovaj projekat u velikoj meri doprinosi očuvanju i unapređenju kulturne infrastrukture u sredini prepoznatljivoj po bogatom kulturnom nasleđu, negovanju tradicije, očuvanju kulturnog identiteta i umetničkog stvaralaštva. Komisija je pozitivno ocenila značaj projekta za zajednicu, odnos između vrednosti investicije i očekivanih benefita nakon realizacije.

(RTV Kovačica)