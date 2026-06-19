Večeras otvaranje Klasik festa

Značajan je to jubilej iako nije veliki jer nije bilo lako istrajati 15 godina u toku kojih je „Klasik fest” iz godine u godinu sve više rastao, poručio je pred novinarima pred ovogodišnji pančevački festival kamerne muzike koji počinje danas i traja do nedelje, umetnički direktor festivala Ognjen Popović, naš poznati klarinetista i profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu.

– Odavno smo prevazišli lokalne okvire jer reč je zaista o međunarodnom festivalu. Teško je napraviti ijedan koncert a kamoli organizovati ovakav festival na koji uvek uspevamo da dovedemo fantastične muzičare iz cele Evrope. Zato smo veoma ponosni na sve nas zajedno koji radimo na ovom festivalu. Zahvalan sam i Kulturnom centru koji od prvog dana stoji iza ove priče. Ne može to svako. I ne mogu da budem skroman jer smo smo zaista najbolji festival klasične muzike u zemlji, pa i šire, što su potvrdile i tri nagrada sajta „Musika klasika” za 2024 – kazao je na konferenciji za novinare Ognjen Popović.

Na čelu festivala on je od prvog koji je pre 16 godina (2011), ali sada nas čeka 15. po redu zbog pauziranja za vreme korone, koji ćemo takođe pamtiti po susretu sa sasvim novim muzičarima, ovaj put i za celu Srbiju.

– Reč je o fantastičnim mladim umetnicima iz Moldavije. Prvi put imamo nekoga iz ove zemlje a i njima je ovo prvi put da nastupaju u Srbiji. Biće to večeras u 20 časova u Kulturnom centru premijera i za njih i za nas. U pitanju je moldavski duo Aleksandra Tiršu na violini i Radu Ratoi na harmonici koji sada žive i rade u Holandiji i Austriji i već imaju impozantne karijere iako su vrlo mladi. Čast mi je da smo uspeli da ih dovedemo jer oni bukvalno svake nedelje nastupaju u drugom gradu – istakao je Ognjen Popović.

Svečano otvaranje festivala – 19. jun, u 20.00, Dvorana Kulturnog centra Pančeva, Alexandra Tiršu – violina, Radu Ratoi – harmonika

Program I deo: J. S. Bach – Sonata for Violin and Harpsichord BWV1014 (arr. for accordion and violin, Radu Ratoi), I. Stravinsky – Suite Italienne, B. Bartok – 6 Romanian Dances,

Nakon pauze II deo: A. Vivaldi – Summer: Presto, A. Piazzolla – Estaciones, Portenas – Invierno, Primavera, A. Piazzolla – Oblivion, M. Weinberg – Moldovan Rhapsody, G. Dinić – Hora Martisorului (aranžmani: Radu Ratoi)

Druge večeri, u subotu na redu je tradicionalni koncert sastava poznatih muzičara i sa solističkim karijerama iz raznih zemalja u Rimokatoličkoj crkvi. A ove godine u program je vraćeno i matine u nedelju pre podne, ovaj put najboljih učenika Muzičke škole „Jovan Bandur” u Narodnom muzeju, i na kraju u nedelju uveče u Kulturnom centru nastupa Balkanska kamerna akademija sa muzikom iz poznatih domaćih i svetskih serija.

A tradicija festivala je i to što je većina koncerata besplatna, istakla je i direktorka Kulturnog centra Ivana Otašević Veljin pred novinarima.

– Publici pružamo mogućnost da čuje vrhunske umetnike i na taj način negujemo ljubav prema klasičnoj klasičnoj muzici. Veoma je važno da istaknem da su ovi sjajni koncerti dostupni svima koji žele da ih dožive jer su skoro svi besplatni. Samo poslednji jubilarni se plaća, a i on po vrlo simboličnoj ceni od 500 dinara – naglasila je direktorka Kulturnog centra.

Aleksandra Tiršu Alexandra Tiršu je violinistkinja međunarodno prepoznata po izražajnoj umetničkoj ličnosti i nagrađivanim nastupima. Sa 3. nagradom i nagradom publike na prestižnom ARD takmičenju je 2021. godine završila studije kod Pavla Vernikova u Beču i Janine Jansen u Sionu. Njeni nastupi dobili su visoke ocene kritike u najeminentnijim publikacijama za klasičnu muziku. Sarađivala je sa Sol Gabetom, Patricijom Kopačinskajom, Kirilom Trusovom, Rišarom Galijanom… Svirala je sa Londonskom simfonijskim orkestrom, Simfornijskom orkestrom Bavarskog radija, Minhenskim kamernim orkestrom, Filharmonijom „Albert Rubinštajn”, Koreanskim kamernim orkestrom… Kao zagovornica približavanja violinske muzike široj publici, redovno sarađuje i sa čuvenim muzičko-komičarskim duetom Igudesman & Joo. Aleksandra svira na Stradivarijevoj violini iz 1717. godine, koju joj je pozajmila The Stradivari Society. Radu Ratoi Radu Ratoi je nagrađivani akordeonista, muzičar koji svira na harmonici, i cenjen je pre svega zbog svoje originalnosti i virtuoznosti. Pobednik je nekih od najprestižnijih takmičenja a sa više od 60 nacionalnih i međunarodnih priznanja jedini je akordeonista koji je kao laureat osvojio šest najvažnijih svetskih takmičenja i u klasičnoj i u zabavnoj muzici. Karakterističan je po tome što iznova definiše mogućnosti harmonike u svetu klasične muzike. Aranžirao je za ovaj instrument dela Baha, Skarlatija, Lista…

(Pančevac / N. S.)

Klasik fest: Od Vivaldija na harmonici do muzike iz serija