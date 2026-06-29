EPS upozorila građane na lažne SMS poruke o dugovanju

BEOGRAD – Elektroprivreda Srbije (EPS) upozorila je danas građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se ;pominje dug i preti im se postupcima izvršenja, obustavom isporuke struje.

EPS je apelovao na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke.

Istaknuto je da EPS ne šalje te ;poruke o stanju duga.

„Ova SMS prevara blagovremeno je prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal“, piše u saopštenju.

(Beta)