Sport

Aleksa Rakonjac putuje na Mediteranske igre u Tarantu

14:57

20.07.2026

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Foto: SSS

BEOGRAD – Zorana Arunović i Damir Mikec predvodiće srpske strelce na Mediteranskim igrama koje se krajem avgusta održavaju u italijanskom gradu Tarantu, saopštio je danas Streljački savez Srbije (SSS).

Sastav streljačke reprezentacije za Mediteranske igre: Pištolj, žene: Zorana Arunović, Jovana Todorović; Pištolj, muškarci: Damir Mikec, Uroš Gajić; Puška, muškarci: Aleksa Rakonjac, Lazar Kovačević; Puška, žene: Aleksandra Havran, Anđelija Stevanović.

Uz strelce će biti trojica trenera: Goran Mikec (pištolj), Stevan Pletikosić, Goran Stojadinović (obojica puška).

XX Mediteranske igre održaće se od 21. avgusta do 3. septembra 2026. godine u italijanskom gradu Tarantu. Ovaj veliki multisportski događaj okupiće sportiste iz mediteranskog regiona koji će se nadmetati u 30 različitih sportova.

(Pančevac)

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Aleksa Rakonjac Mediteranske igre Streljački savez Srbije

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