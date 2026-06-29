Predsednik Vučić predstavlja mere za poboljšanje životnog standarda građana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavlja javnosti najnoviji, sveobuhvatni paket državnih mera koje su direktno usmerene na podizanje životnog standarda i ekonomsko osnaživanje svih građana naše zemlje.

Prema najavama, reč je o konkretnim ekonomskim koracima koji će doneti direktne benefite budžetima građana.

Predsednik je na samom početku istakao da će doći do značajnog povećanja penzija i plata.

– Videćete i sami, posebno onima koji su slabijeg imovnog i ekonomskog stanja, i penzionerima našim. Verujem da će mnogo da znači. I rekao bih da nam stopa rasta ove godine, ukoliko bude prešla 3 odsto, omogućiće pre kraja godine značajno povećanje i plata i penzija. Mi, iako imamo u glavi otprilike te cifre, ne možemo sa njima da izađemo, zato što nikada nismo obmanuli ljude ni za 1 odsto i ne bismo želeli da se to ovoga puta dogodi – rekao je Vučić i dodao:

-Ne mogu izaći sa tačnom brojkom, ali će biti značajno povećanje penzija i plata. Realan rast penzija je 45,3 odsto, kada uračunate inflaciju, u poslednjih 6 godina su porasle za ovoliko. Penzije će i dalje da rastu, i daćemo sve od sebe da ponovo idemo sa tim da nam najmanje mesec dana ranije te uvećane penzije budu dodeljene najstarijim građanima – rekao je Vučić.

Ukupna vrednost paketa će svakako biti preko 600 miliona evra, a važeći za preko 2 miliona građana.

– Do kraja septembra, početkom oktobra, u roku od 90 dana, imamo 1.664.438 penzionera, a iznos 377,2 miliona evra izdvojenih sredstava — 459 hiljada ih imamo, 994, lica koja će dobiti 35.000 dinara (penzioneri koji imaju do minimalne penzije od 31.000 dinara), kao podršku i pomoć države. Verujem da ćemo time da osnažimo najsiromašnije ljude, domaćinstva, ali i tamo i gde ljudi ne žive sami, da možemo da pomognemo – rekao je Vučić i dodao:

– Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju veću od 31.092 dinara do 56.851 dinara. To je… njih ima 548.060, dakle ugrubo računajući, dakle nešto preko milion, milion i 9. 000 penzionera u ove prve dve grupe imamo. Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, kao što sam rekao, u narednih 90 dana. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20. 000 dinara. Ja bih sada da kažem koja će još lica imati podršku, veoma značajnu – rekao je Vučić.

Primaoci socijalne pomoći

– Primaoci socijalne pomoći, njih je ukupno 148.658 građana, oni će dobiti 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka, ovde se računa po detetu, to imamo ukupno 82.000 porodica koje primaju dečiji dodatak, dakle 82.000 porodica, ali imamo ukupno 165.898 dece po kojoj se isplaćuje dečiji dodatak. I oni će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška za socijalno ugrožena domaćinstva u našoj zemlji, njih je 82.000 domaćinstava sa dečijim dodatkom. Primaoce, imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, njih je oko 5.000, 4.929, i imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobiće, kao najsiromašniji i onaj socijalno najugroženiji sloj, 25. 000 dinara, ali svi borci, a njih je 91.259, ne računajući ovih 4.929 koje sam već rekao koji su primaoci boračkog dodatka, dobiće dodatnih 10.000 dinara – rekao je Vučić.

Kako je istakao, ovo je značajan paket za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, posebno zbog njihove pripreme za jesen i zimu, i verujem da će im doći u pravom trenutku.

– Ljudi na taj novac već mogu da računaju, jer ono što sam ja govorio i ono što država Srbija obeća, nikada ne kasni nijednog jedinog dana. Dakle, ovo smo vam rekli pre kraja septembra, dakle imaćete na svojim računima. Verujem da će se posebno najsiromašniji penzioneri, ali i svi drugi, izuzetno obradovati ovim odlukama. Međutim, nije ovo sve. Idemo vaučeri, idemo sa vaučerima, 30.000 vaučera po 10.000 dinara, ali tu moram, imaju pravo svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Dakle, ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fer prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara, ali ovog puta ćemo da izbegnemo jedno nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, i ja ću o tome otvoreno da govorim – rekao je Vučić i dodao:

– To je završavalo u rukama malog broja ljudi koji su time trgovali na različite načine, a nije uvek lako i jednostavno završavalo u penzionerskim rukama. Ovog puta će biti striktnom kontrolom, striktnom kontrolom, dakle uz kontrolu nadležnih bezbednosnih službi, ići će preko pošte, ali uz striktnu kontrolu Bezbednosno-informativne agencije, to da podelimo penzionerima. Penzioner koji dođe, dakle do 80.000 dinara, to vam je do 80.000 dinara je negde oko milion i 320, milion i 330 hiljada penzionera, dakle ogroman procenat penzionera, iako sad već i ovaj broj preko 80.000 više nije mali, oko 300.000 je takvih penzionera, dakle, ali preko milion i 330, milion 340 hiljada penzionera imaće pravo da dođu i da uzmu ove vaučere. 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god žele ljudi, za jezera naša, reke naše, moćiće da iskoriste tih dodatnih 10.000 dinara.

Radimo zbog toga što, prvo, znamo: naši penzioneri su izuzetno odgovorni ljudi. To su ljudi koji su na najbolji način razumeli reforme koje smo morali da provodimo i 2014. godine, teške reforme, da bismo zemlju doveli u ovu situaciju da penzije mogu izuzetno brzo da se uvećavaju i da možemo da razmišljamo o ovakvim jednokratnim davanjima koja više nisu mala, već su velika. Radimo to zato što smo najveći deo tereta prebacili, bili u stvari, na penzionere, istakao je Vučić.

– Hvala penzionerima koji su u to verovali. Uredbu o energetski ugroženom kupcu produžavamo i posle 1. oktobra 2026. godine, izdvajamo dodatnih 30-ak, 28,1 milion evra. Dakle, to su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, sve one o kojima smo ovde već govorili, plus dodatni popust za penzionere od 1.000 dinara – rekao je Vučić.

Smanjenje cena lekova

Poseban deo paketa odnosi se na smanjenje troškova za lekove, za šta će država u narednih godinu dana izdvojiti gotovo 80 miliona evra.

Ovo će obradovati veliki broj građana, posebno penzionere i sve koji redovno koriste terapiju. Za njih će ove mere predstavljati ogromno olakšanje. Država je preuzela deo troškova kako ne bi dolazilo do nestašica i kako bi lekovi ostali dostupni po pristupačnim cenama – rekao je.

Kako je objasnio, cilj je da građani više ne budu prinuđeni da plaćaju visoke cene zbog poremećaja na tržištu i ograničene dostupnosti pojedinih preparata.

Preuzeli smo taj teret na sebe. Država Srbija će finansirati razliku kako bi ljudi mogli da kupuju lekove po znatno nižim cenama. Penzioner koji je do sada za terapiju izdvajao 12.000 dinara mesečno, ubuduće bi mogao da troši svega 4.000 dinara, što je praktično kao povećanje penzije od 8.000 dinara – poručio je.

Predstavljeni su i konkretni primeri smanjenja cena pojedinih lekova:

Lek za dijabetes Glukoza, koji sada košta 283 dinara, ubuduće će stajati 121 dinar.

Antikoagulant Plavix sa 302 dinara biće snižen na 60 dinara.

Lorista, lek za regulisanje krvnog pritiska, umesto 176 koštaće 50 dinara.

Diaprel, namenjen obolelima od dijabetesa, sa 265 biće snižen na 102 dinara.

Antibiotik Klindamicin, koji trenutno košta 226 dinara, ubuduće će biti dostupan za 75 dinara.

Hemomicin će sa 184 pasti na 92 dinara.

Antibiotik Levoksa, koji sada košta 369 dinara, ubuduće će stajati 92 dinara.

Kapi za oči Saflutan, namenjene obolelima od glaukoma, umesto 635 koštaće 181 dinar.

Nolpaza, lek protiv želudačne kiseline, biće snižena sa 195 na 97 dinara.

Pulmikort, pumpica za astmu, sa 320 pada na 91 dinar.

Antibiotik Panklav 2X umesto 260 koštaće 71 dinar.

Nebilet Plus 5, koji se koristi u terapiji hipertenzije, sa 269 biće snižen na 73 dinara.

Kako je objašnjeno, država praktično smanjuje učešće građana u plaćanju lekova za 10 do 50 odsto.

Građani su do sada za pojedine lekove plaćali doplate koje su se kretale od 10 do čak 90 odsto. Nakon ovih mera, doplate će iznositi između 10 i 50 procenata, dok će ostatak troškova preuzeti država – navedeno je.

Prema procenama, ova odluka mogla bi da utiče na između 2,5 i tri miliona građana, a naglašeno je da nije reč o privremenoj, već o trajnoj meri.

Najavljeni su i novi lekovi koji će ubuduće biti dostupni na recept uz značajno niže cene. Među njima su savremene oralne antikoagulantne terapije, namenjene sprečavanju zgrušavanja krvi, kao i lekovi za lečenje srčane insuficijencije.

Do sada su građani ove terapije plaćali po veoma visokim cenama, dok će ubuduće država preuzimati deo troškova.

Lekovi za srčanu insuficijenciju, koji su koštali između 2.500 i 4.500 dinara, ubuduće će se kretati od 1.650 do 1.800 dinara. Istovremeno, terapije protiv zgrušavanja krvi, čija je cena dostizala i 6.000 dinara, biće dostupne po cenama od 750 do najviše 1.100 dinara.

Predstavljanju novih mera prisustvuju prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, kao i direktorka RFZO Sanja Radojević-Škodrić.

(Agencije)