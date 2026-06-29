Vučić: Ostavka moguća krajem jula, izbori u naredna tri do četiri meseca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da građani mogu da očekuju njegovu ostavku i krajem jula, kao i da će ta odluka zavisiti od organa nekih političkih stranaka i njegove energije.

„Šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, ona će biti transparentna, kao što sam učinio i sa najavom podnošenja ostavke, ni za koga to neće predstavljati iznenađenje“, rekao je Vučić u Palati Srbija predstavljajući novi paket ekonomskih mera za građane.

Ponovio je da će uskoro biti izbori, kako je naveo, u naredna tri do četiri meseca.

„Ukoliko me moji saborci, i ukoliko ja to budem želeo, da se kandidujem ili da budem kandidat za predsednika vlade, ja to neću da krijem, nego ću da izađem sa tim“, rekao je Vučić.

Ocenio je da je uvek biran na funkcije koje je obavljao, kao i da je osim legaliteta tražio i legitimitet, jer to smatra suštinom demokratije.

„I od toga neću odustati. A ako narod bude odlučio tako će i biti“, naveo je on i dodao da će čestitati bilo kom protivkandidatu ukoliko ga pobedi na izborima.

(Beta)