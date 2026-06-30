Pančevo među najtoplijim gradovima u Srbiji

Sanja Strakušek ide na Svetsko prvenstvo: Podržimo njen put do Španije
Živa u termometru već u 7 sati blizu 25 stepeni, RHMZ izdao upozorenje
13:01
30.06.2026
Živa u termometru već u 7 sati blizu 25 stepeni, RHMZ izdao upozorenje
Gde je najtoplije
Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najtoplije je u:
Osveženje i promena vremena stižu već u sredu krajem dana, kada su na severu zemlje moguće lokalne vremenske nepogode sa pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Od četvrtka se konačno očekuje pad maksimalnih dnevnih temperatura ispod 30 stepeni. Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Savi kod Beograda vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
(RHMZ