Pančevo među najtoplijim gradovima u Srbiji

Iako je tek 7 sati ujutru, temperature širom Srbije, uključujući i Pančevo, već su tropske. Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Pančevu i Čačku je u rano jutro izmereno blizu 25 stepeni Celzijusa, dok je najtoplija Kikinda sa 27 stepeni, gde je zbog vlažnosti vazduha od 100 odsto subjektivni osećaj čak 32 stepena.

RHMZ je izdao upozorenje na veoma visoke temperature koje će danas u Srbiji i Pančevu dostizati maksimalnih 36 do 40 stepeni. Zbog ekstremnog toplotnog talasa i manjka padavina, na snazi je i upozorenje na povećanu opasnost od širenja požara na otvorenom.

Gde je najtoplije Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najtoplije je u: Kikindi : 27 stepeni Celzijusa (Subjektivni osećaj: 32 stepena Celzijusa, vlažnost 100 odsto)

: 27 stepeni Celzijusa (Subjektivni osećaj: 32 stepena Celzijusa, vlažnost 100 odsto) Somboru, Novi Sadu, Beogradu: 26 stepeni Celzijusa

26 stepeni Celzijusa Pančevu, Čačku: blizu 25 stepena Celzijusa

blizu 25 stepena Celzijusa Negotinu, Valjevu: 25 stepena Celzijusa

Osveženje i promena vremena stižu već u sredu krajem dana, kada su na severu zemlje moguće lokalne vremenske nepogode sa pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Od četvrtka se konačno očekuje pad maksimalnih dnevnih temperatura ispod 30 stepeni. Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Savi kod Beograda vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

(RHMZ