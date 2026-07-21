Vesti Društvo

Danas isplata redovne i privremene novčane naknade za jun

10:22

21.07.2026

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Foto: NSZ

 

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec jun 2026. godine.
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak 21. jula godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 22.07. 2026. godine.

 

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jun NSZ

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