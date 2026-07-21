Danas isplata redovne i privremene novčane naknade za jun

Pančevo lider u Vojvodini po broju novih stanovnika
14:00
21.07.2026
Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec jun 2026. godine.
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak 21. jula godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 22.07. 2026. godine.
14:00
21.07.2026
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15.07.2026
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11:41
21.07.2026
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21.07.2026
Ovo nikako ne smete da radite na Prokopijevdan! Praznik toliko veliki da ga poštuju i vernici drugih veroispovesti.
08:30
21.07.2026
Tokom većeg dela dana biće suvo, ali se kasno posle podne, u večernjim časovima i tokom noći očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i osveženje.
08:00
21.07.2026