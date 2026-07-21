Pogledajte, raj na Dunavu: Bela stena samo 6 km od centra Pančeva

Do ovog rečnog bisera stiže se isključivo čamcem, a organizovani prevoz funkcioniše iz dva pravca

Bela stena pruža savršen beg iz grada i idealno je mesto za sve ljubitelje prirode, reke i odmora. Iako ima samo oko 12 stalnih stanovnika, ovo vikend naselje i peščana plaža na Dunavu tokom letnjih meseci postaju omiljena destinacija posetilaca željnih mira i osveženja.

Do ovog rečnog bisera stiže se isključivo čamcem, a organizovani prevoz funkcioniše iz dva pravca. Prva opcija je polazak sa pančevačkog keja kod gradskog splava, dok je druga opcija skretanje posle restorana „Mali raj” u naselju Čapljina. Čamci saobraćaju na svakih pola sata, a cena povratne karte iznosi veoma pristupačnih 300 dinara.

Sve lepote Bele stene, ovog skrivenog rečnog raja na samo 6 kilometara od centra Pančeva, pogledajte u fantastičnom snimku kamermana Radovana Đerića:

Bela stena nudi bogat sadržaj za jednodnevne izlete, ali i za duži boravak. Posetioci mogu iznajmiti smeštaj u nekoj od vikendica, a za ljubitelje avanture obezbeđen je prostor za kampovanje pod otvorenim nebom. Nakon sunčanja na peščanoj plaži, predah možete potražiti u nekom od lokalnih restorana i kafića koji služe svežu ribu i hladno osveženje.

(Pančevac/R.Đerić)