Sve završeno za tri sekunde: Vučić zadovoljan pokaznom vežbom Žandarmerije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje pokaznoj vežbi Žandarmerije u Lipovici.

– Ako ste merili videli ste neverovatnu koordinaciju na ovoj drugoj tački. A na prvoj tački, iako im se nisu one mrljavine odmah zakačile, kako god da se to kaže, nije prošlo 3 sekunde sve je bilo završeno. Bukvalno za 3 sekunde. Neverovatno su brzi i sposobni momci. Žandarmerija je nama jedinica važna ne samo za policiju, ne samo za Ministarstvo unutrašnjih poslova, ona je nama važna i za odbranu zemlje u celini. Pripadnici Žandarmerije su uvek bili tu kada se zemlja branila i štitila i čuvala, tako da pored specijalnih jedinica koje imamo u vojsci, Žandarmerija je uz Kobre, bila i najuspešnija i u Dubaju na takmičenju – rekao je predsednik nakon što je odgledao vežbu.

Vučić je govorio i o povećanju primanja.

– Ono što je važno to je da za ljude koji su na terenu obezbedimo da imaju. Nešto veća primanja od onih koji su u kancelariji, što nikad nije slučaj, ali to moramo da ispravljamo. Kako ćemo to da ispravljamo, nemojte ni da me pitate, jer u ovom trenutku ni pravnici nisu u stanju da pronađu rešenje. Ali to moramo da uradimo, u protivnom svi će uvek hteti da idu samo u kancelariju. Ovi momci, pogledajte samo, navucite crnu uniformu sad i budite na ovom suncu. I čekajte tu, pod punom ratnom opremom i pod svim mogućim, čekajte nekoga pola sata pa izdržite. Ne da govorim o drilu o kojem je pukovnik Repac pričao. Pogledajte ih samo kako su spremni svi, to je… rade po ceo dan svoj posao i rade najteži posao, ali su svuda gde god treba da se pojave i da zaštite i od terorizma i od svih drugih pošasti, ali i kad treba da brane bukvalno i integritet zemlje. Žandarmerija je uvek tu – rekao je predsednik.

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(Pančevac)