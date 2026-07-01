Trener Železničara posle prvog pripremnog meča: Video sam dosta dobrih stvari

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle poraza od Volfsbergera rezultatom 0:2 u prvom pripremnom meču.

– Ideja za ovaj meč je bila da integrišemo novajlije u naš model igre i da probamo da radimo stvari koje smo trenirali u prethodnom periodu. Dosta dobrih stvari, dosta novih mehanizama koje smo uvežbavali. To izgleda dobro. Igrači prepoznaju određene situacije – istakao je Koković.

Potom je dodatno analizirao igru svog tima.

– Naravno, i dalje je mnogo problema u igri, pogotovo defanzivno gde smo izgubili te okidače, nismo prepoznavali momente kad ulazimo u pritisak, a kad smo pasiviniji. Za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan. Cilj je bio integracija novajlija i uvežbavanje stvari sa treninga. Video sam dosta dobrih stvari, a rezultat nije prioritet.

Povredu u ranoj fazi meča doživeo je novajlija Bili Dži, koji je morao da napusti teren.

– Povreda ne izgleda dobro, ovako na prvu loptu. Videćemo šta kaže medicinski tim – zaključak je Kokovića.

Železničar naredni pripremni meč igra 4. jula protiv Maribora.