Kondicioni trener FK Železničar: Prezadovoljan sam profesionalizmom igrača

Iako su se ekipe Super lige Srbije, ali i brojni klubovi iz regiona, preselili u Sloveniju kako bi izbegli letnje vrućine, temperatura i tokom jutarnjih treninga dostiže i do 32 stepena.

Fudbaleri Železničara, uprkos zahtevnim klimatskim uslovima, uspešno ispunjavaju sve zadatke, o čemu govori i kondicioni trener Filip Stojanović.

Kako ste zadovoljni tokom dosadašnjih priprema?

– Igrači su radili dobro od samog početka priprema. Uvodni deo odradili smo u Pančevu tokom prvih desetak dana, gde nam je fokus bio prvenstveno na aerobnom radu. Dolaskom u Sloveniju na red su došle utakmice, pa su i same pripreme postale specifičnije. Sada je akcenat na eksplozivnoj snazi, brzini i uigravanju kroz kontrolne mečeve, koji su nam trenutno u glavnom fokusu – počeo je priču Stojanović.

Kakvi su uslovi u trening kampu?

– Dočekalo nas je nešto toplije vreme, slično kao i u Srbiji, ali su uslovi za rad zaista odlični. Imamo fantastične uslove – od smeštaja i ishrane, pa sve do terena i teretane. Sve je podređeno onome što nam je potrebno za kvalitetan trenažni proces.

Da li ste zadovoljni fizičkom spremom tima u ovom trenutku?

– Da, mogu da kažem da sam zadovoljan. Smatram da su igrači u dobrom stanju i vidi se da su radili i tokom pauze. Imamo i nekoliko novih igrača koji su nam se priključili. Njih postepeno uvodimo u sistem rada i pripremamo, s obzirom na to da nemamo potpuni uvid u njihov rad iz prethodnog perioda. Generalno gledano, zaista mogu da budem zadovoljan.

Koji su planovi za kondicionu pripremu do završetka boravka u Sloveniji?

– Kao što sam rekao, u fokusu su nam kontrolne utakmice. Kroz njih ćemo dopunjavati trkački deo i sve ostale segmente koji su neophodni kako bismo što spremniji ušli u takmičarski ritam.

Da li će ekipa spremno dočekati početak sezone?

– Nadamo se. Verujemo da ćemo biti spremni.

S obzirom na to da su temperature veoma visoke, a jutros ste imali i zahtevan trening u teretani, koliko je igračima teško da izdrže ovakav ritam?

– Vidi se da im nije lako. Uslovi su zahtevni i ovde je zaista veoma toplo. Međutim, momci odgovaraju maksimalno na svaki zadatak i sa te strane smo za sada zaista prezadovoljni njihovim profesionalizmom – zaključio je Stojanović.

(Pančevac)