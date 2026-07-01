Kraj jeftine brze mode i gedžeta: EU uvela carine na sve pakete sa Temu i Shein platformi

Kampanja „Vozi odmoran“: Apel vozačima da ne žure tokom sezone
15:00
01.07.2026
Evropska unija je zvanično ukinula dugogodišnju olakšicu prema kojoj su pošiljke vrednosti ispod 150 evra bile oslobođene carinskih dažbina. Ova tektonska promena u regulativi direktno pogađa milione građana koji svakodnevno naručuju robu iz trećih zemalja, a na najžešćem udaru našli su se kineski giganti Temu i Shein.
Zašto je EU povukla ovaj potez?
Evropska komisija je uvela ovu meru kako bi suzbila nelojalnu konkurenciju i zaštitila domaće tržište. Prethodni zakon je omogućavao stranim platformama da preplave Evropu ekstremno jeftinim proizvodima, često sumnjivog kvaliteta i bez adekvatnih ekoloških sertifikata. Pored toga, masovno je uočena praksa namernog lažiranja faktura i veštačkog deljenja većih porudžbina na više manjih paketa kako bi se izbeglo plaćanje nameta.
Kako će reagovati Temu i Shein?
Stručnjaci za e-trgovinu predviđaju dva moguća scenarija. Prvi je otvaranje velikih distributivnih centara unutar granica Evropske unije, što bi omogućilo bržu dostavu, ali bi cene i dalje morale da skoče zbog troškova poslovanja u EU. Drugi scenario je integracija carinskih troškova direktno u aplikacije, gde bi kupci odmah pri checkout-u videli finalnu, znatno višu cenu, čime se gubi dosadašnji status „apsolutno najjeftinije kupovine“.
Ova odluka označava definitivni kraj ere nekontrolisanog priliva miliona jeftinih paketa i prisiljava potrošače da se okrenu lokalnim i regionalnim alternativama.
(Pančevac)