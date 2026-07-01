Kraj jeftine brze mode i gedžeta: EU uvela carine na sve pakete sa Temu i Shein platformi

Evropska unija je zvanično ukinula dugogodišnju olakšicu prema kojoj su pošiljke vrednosti ispod 150 evra bile oslobođene carinskih dažbina. Ova tektonska promena u regulativi direktno pogađa milione građana koji svakodnevno naručuju robu iz trećih zemalja, a na najžešćem udaru našli su se kineski giganti Temu i Shein.

Zašto je EU povukla ovaj potez?

Evropska komisija je uvela ovu meru kako bi suzbila nelojalnu konkurenciju i zaštitila domaće tržište. Prethodni zakon je omogućavao stranim platformama da preplave Evropu ekstremno jeftinim proizvodima, često sumnjivog kvaliteta i bez adekvatnih ekoloških sertifikata. Pored toga, masovno je uočena praksa namernog lažiranja faktura i veštačkog deljenja većih porudžbina na više manjih paketa kako bi se izbeglo plaćanje nameta.

Finansijski udar na džep kupaca: Šta se sve menja?

Do sada su kupci na paket od 20 ili 50 evra plaćali samo lokalni PDV (kroz IOSS sistem), dok je carina bila nula. Od danas, struktura troškova izgleda potpuno drugačije:

Carina na sve: Svaki paket, bez obzira na to da li vredi 5 ili 105 evra, sada podleže carinjenju.

Novi porezi: Na ukupnu cenu proizvoda i transporta obračunava se carina, a potom se na tu novu osnovicu dodaje lokalni PDV.

Troškovi špedicije: Nacionalne pošte i privatne kurirske službe (DHL, FedEx, UPS) naplaćuju fiksnu naknadu za obradu carinske deklaracije, što može biti skuplje od samog artikla.

Prema prvim procenama ekonomskih analitičara, krajnja cena jeftinijih porudžbina za potrošače u EU biće veća za 30% do čak 50%.

Kako će reagovati Temu i Shein?

Stručnjaci za e-trgovinu predviđaju dva moguća scenarija. Prvi je otvaranje velikih distributivnih centara unutar granica Evropske unije, što bi omogućilo bržu dostavu, ali bi cene i dalje morale da skoče zbog troškova poslovanja u EU. Drugi scenario je integracija carinskih troškova direktno u aplikacije, gde bi kupci odmah pri checkout-u videli finalnu, znatno višu cenu, čime se gubi dosadašnji status „apsolutno najjeftinije kupovine“.

Ova odluka označava definitivni kraj ere nekontrolisanog priliva miliona jeftinih paketa i prisiljava potrošače da se okrenu lokalnim i regionalnim alternativama.

(Pančevac)