Rakić, direktor „Vodovoda”: Neće biti nestašice vode!

Ošamutile su nas nesnosne vrućine koje su nas zadesile tokom prethodnog vikenda i prva dva dana ove nedelje: metereolozi najavljuju da će u julu i avgustu temperature, u proseku, biti za tri stepena više nego u istom periodu prošle godine!

Kada je toplo – svi tražimo hladovinu i, što je mnogo važnije, vodu. Stoga, razgovarali smo sa Nenadom Rakićem, direktorom JKP-a „Vodovod i kanalizacija”.

„Pančevac”: Na koji način je izvršena priprema u preduzeću za letnju sezonu?

Nenad Rakić: JKP „Vodovod i kanalizacija” Pančevo blagovremeno je sprovelo niz preventivnih i organizacionih aktivnosti kako bi se obezbedilo uredno i kontinuirano vodosnabdevanje građana i stabilno funkcionisanje kanalizacionog sistema tokom perioda povećane potrošnje. U okviru priprema izvršeni su redovni preventivni pregledi i servisiranje postrojenja, pumpnih stanica i ključne opreme, kontrola ispravnosti vodovodne i kanalizacione mreže, kao i otklanjanje uočenih nedostataka. Obezbeđene su dovoljne zalihe neophodnog materijala i rezervnih delova za hitne intervencije, a organizovana su i dežurstva stručnih ekipa kako bi se na eventualne kvarove reagovalo u najkraćem mogućem roku. Posebna pažnja posvećena je praćenju kvaliteta vode za piće kroz redovne analize, kao i kontinuiranom nadzoru sistema vodosnabdevanja. Preduzeće će i tokom letnje sezone svakodnevno pratiti stanje na mreži i preduzimati sve potrebne mere kako bi građanima obezbedilo pouzdanu i kvalitetnu uslugu.

• S obzirom na ogromne vrućine i veću potrošnju, da li je sistem funkcionalan, tj. da li će biti nestašice vode u gradu?

– Zahvaljujući blagovremeno sprovedenim preventivnim aktivnostima i redovnom održavanju kompletnog sistema vodosnabdevanja, JKP „Vodovod i kanalizacija” spremno je dočekalo letnju sezonu. Svi ključni delovi sistema: bunari, filter stanica, pumpna postrojenja i distributivna mreža funkcionišu stabilno i pod stalnim su nadzorom stručnih službi. Iako se zbog visokih temperatura drastično povećala potrošnja i veće je opterećenje sistema vodosnabdevanja, u ovom trenutku nema razloga za bojazan od nestašice vode u gradu i naseljenim mestima. Preduzeće kontinuirano prati stanje na izvorištima i u celokupnom sistemu i spremno je da pravovremeno reaguje ukoliko dođe do bilo kakvih nepredviđenih okolnosti.

• Rekli ste nam u neformalnom razgovoru da bi trebalo apelovati na sugrađanke i sugrađane u vezi sa potrošnjom vode…

– Jesam, želim da kažem i javno: apelujem na sve građane da u periodu visokih temperatura vodu koriste odgovorno i racionalno. Molimo korisnike da izbegavaju nenamensku i prekomernu potrošnju, poput zalivanja velikih zelenih površina, pranja vozila i punjenja bazena vodom iz gradskog vodovoda, kako bi se očuvala stabilnost sistema i obezbedilo uredno vodosnabdevanje svih korisnika. Odgovornim i savesnim korišćenjem vode zajedno doprinosimo sigurnom i kontinuiranom snabdevanju tokom letnjih meseci, kada je potrošnja najveća.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca” 3. jula)

(Pančevac / S. T.)

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