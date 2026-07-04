Najboljim osnovcima Plandišta dodeljene diplome „Vuk Karadžić“

U Plandištu je upriličena svečanost dodele diploma “Vuk Karadžić” najboljim osnovcima ove opštine. Pored diplome, trinaestoro vukovaca dobilo je i novčanu nagradu u iznosu od 20 000 dinara, dok je za đake generacije izdvojeno 25 000 dinara.

Predsednik Opštine Plandište Jovan Repac uručio je diplome “Vuk Karadžić”, poklon knjige i novčane nagrade najboljim svršenim osnovcima na ceremoniji priređenoj u svečanoj sali Skupštine opštine Plandište. Ove godine opština je nagradila 13 vukovaca sa 20 000 dinara, dok je đacima generacije uručeno 25 000 dinara. Učenici su se ovom prilikom pohvalili svojim uspesima i izrazili zahvalnost zbog dobijene nagrade, prenosi RTV Pančevo.

Predsednik opštine je tom prilikom razgovarao sa učenicima o njihovim daljim planovima za školovanje, a đak generacije Edvin Tovizi pročitao je prigodan govor. Ceremoniji su prisustvovali roditelji nagrađenih đaka, direktori škola i razredne starešine, koje nisu krile zadovoljstvom uspehom svojih đaka.

Predsednik opštine Plandište, Jovan Repac, naveo je da uručivanjem nagrada lokalna samouprava nastoji da pruži dodatan podstrek za rad i napredak mladima.

Pored nagrađivanja najboljih učenika i besplatnih mesečnih karata za sve školarce, opština Plandište svake godine nagrađuje i najbolje studente, kao i učenike koji su osvojili nagrade na republičkim takmičenjima.