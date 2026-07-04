Veliki posao Železničara: Stigao jedan od najboljih vezista Superlige Srbije

Železničar je angažovao veliko pojačanje! U klub iz Pančeva stigao je Mamane Amadu Sabo, doskorašnji igrač ivanjičkog Javora koji je u protekloj sezoni bio jedan od najboljih vezista Superlige.

Pančevački klub je u trci za Saba pobedio brojne klubove iz Srbije i inostranstva i sa njim potpisao trogodišnji ugovor.

Sabo se u sredu priključio timu na pripremama u Moravskim Toplicama i odmah stavio na raspolaganje treneru Radomiru Kokoviću. Posle ozvaničenja saradnje, 21-godišnji momak iz Nigera govorio je za klupske kanale.

Za početak, izneno je utiske po dolasku u Železničar.

– Osećam se zaista dobro. Ovo je klub koji pratim još od prošle sezone. Dopada mi se način na koji igraju, cela ideja fudbala koju neguju, tako da mi je zaista drago što sam ovde i što sam postao deo ovog tima. Rekao sam sebi da bi upravo ovaj klub mogao da bude moj sledeći korak i da mi pomogne da dostignem još viši nivo. Takođe, razgovarao sam sa trenerom, koji me je dodatno uverio da donesem ovu odluku. Pratio sam ekipu još od prošle sezone i zaista verujem da je ovo najbolji izbor za mene – izjavio je Sabo, koji je za selekciju svoje zemlje do sad upisao tri nastupa.

Sabo je tokom karijere igrao za Hamarbi, Antverpen, Marihamn i Skenderbeg, a proteklih godinu dana proveo u Javoru iz Ivanjice, gde je ostavio fantastičan utisak i na sebe skrenuo pažnju brojnih klubova.

– Pre svega, zahvalan sam Javoru, stručnom štabu i trenerima, jer su mi mnogo pomogli. To mi je bila prva sezona u Srbiji i imao sam sreću da su mi bili velika podrška u svakom trenutku. Mislim da sada imam prednost jer već poznajem ligu, znam šta me očekuje i to će mi sigurno olakšati prilagođavanje – poručio je Sabo i otkrio koje srpske reči je prvo naučio:

– Mislim da su to bile reči: „Dobar dan“, „Kako si?“, „Dobro“, „Dobro jutro“ i „Dobro veče“.

U prošloj sezoni, Sabo je imao priliku da igra protiv novih saigrača.

– Iskreno, teško mi je da izdvojim samo jednog igrača. Pre svega, izdvojio bih ceo tim i način na koji igra. Sećam se da smo prvi put igrali protiv Železničara u Kupu i već posle dvadesetak minuta bili smo potpuno iscrpljeni. Govorio sam saigračima koliko moramo da trčimo protiv njih. Naravno, svaki tim ima kvalitetne pojedince. Levo krilo, Džasper, zaista je odličan igrač, kao i zadnji vezni koji je u međuvremenu otišao iz kluba (Stefan Pirgić, op.aut). Ali ono što me je najviše impresioniralo jeste činjenica da ceo tim igra odličan fudbal i da se igrači međusobno odlično razumeju na terenu.

Govoreći o svojim karakteristikama, istakao je sledeće:

– Rekao bih da sam igrač koji voli da ima loptu u nogama i da učestvuje u igri. Volim kada moj tim kontroliše posed i mislim da je upravo to stil fudbala koji mi najviše odgovara. Zato sam i došao ovde, jer smatram da je ovo savršen tim za mene i odličan projekat.

Kada je reč o ciljevima u Železničaru, oni su jasni.

– Moj cilj je da svakog dana dajem maksimum za ekipu, da napredujem zajedno sa timom, učim od saigrača i trenera i pomognem Železničaru da bude u samom vrhu ove lige. Želim da osvajamo trofeje. To je moj cilj.

Za kraj, Sabo je poslao i poruku navijačima:

– Želim da im poručim da sam srećan što sam ovde i što ću igrati za njih i za ovaj klub. Jedva čekam da zaigram pred našim navijačima i da na terenu dam sve od sebe za Železničar – zaključak je novog fudbalera Železničara.

(FK Železničar)