Psihologija postala jedan od najtraženijih smerova na fakultetima
Zašto je psihologija postala jedan od najtraženijih smerova na fakultetima?
Psihologija je uvek bila popularna, ali se prvi put čak petoro njih bori za jedno mesto
Strepnja i neizvesnost ovih dana muče buduće brucoše koji čekaju konačne rang liste za upis na fakultet. A glava sasvim sigurno najviše boli one koji bi da upišu psihologiju jer za svako mesto konkuriše pet kandidata.
Najveća trka za indeks – među budućim psiholozima. Ove godine se za upis tog studijskog programa na Filozofskom fakultetu u Beogradu prijavilo 556 kandidata, a ima 116 slobodnih mesta.
Oni koji se bave tom profesijom primećuju da je ona i ranije bila popularna među studentima, ali se prvi put čak petoro njih bori za jedno mesto. Očekuju i veću konkurenciju u narednim godinama jer je, kažu, reč o profesiji budućnosti.
Sagovornici UNE ističu i da studije psihologije daju široko znanje koje može da se primeni u drugim oblastima, čak i u onim zanimanjima koja će postojati tek za desetak godina.
A u društvu su i problemi sa mentalnim zdravljem sve manje tabu tema, a sve više prihvatljiva realnost, saglasni su naši sagovornici. Zbog toga, zaključuju, ne treba da nas iznenađuje to što mladi ljudi žele da nauče da rešavaju ili makar umanje tuđe brige.
(Una/ Andrea Radovanović)