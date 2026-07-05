Zašto je psihologija postala jedan od najtraženijih smerova na fakultetima?

Psihologija je uvek bila popularna, ali se prvi put čak petoro njih bori za jedno mesto

Strepnja i neizvesnost ovih dana muče buduće brucoše koji čekaju konačne rang liste za upis na fakultet. A glava sasvim sigurno najviše boli one koji bi da upišu psihologiju jer za svako mesto konkuriše pet kandidata.

Najveća trka za indeks – među budućim psiholozima. Ove godine se za upis tog studijskog programa na Filozofskom fakultetu u Beogradu prijavilo 556 kandidata, a ima 116 slobodnih mesta.

„Generalno, u današnje vreme psihologija jeste dosta isplativa nauka pogotovo ako se bavite psihoterapijom, ali naravno, nije mi to bio primarni motiv da upišem psihologiju, više neko moje interesovanje, neke moje ambicije u životu. Oduvek me je zanimao način na koji ljudi razmišljaju, njihove emocije, njihova ponašanja, zašto su baš takva“, rekao nam je student psihologije Filip Sandić.

Oni koji se bave tom profesijom primećuju da je ona i ranije bila popularna među studentima, ali se prvi put čak petoro njih bori za jedno mesto. Očekuju i veću konkurenciju u narednim godinama jer je, kažu, reč o profesiji budućnosti.

„To što psiholog radi, a to jeste da sasluša čoveka i da priča, prenese neke informacije i da taj neki autentični odnos sa drugom osobom, čini mi se da ne može da zameni veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija nam se nikad neće suprostaviti, ona će vam dati podršku, ali pitanje je da li će da nastavi da neguje naše iluzije i pogrešna uverenja“, objašnjava za UNU psihološkinja Vesna Nenadić.

Sagovornici UNE ističu i da studije psihologije daju široko znanje koje može da se primeni u drugim oblastima, čak i u onim zanimanjima koja će postojati tek za desetak godina.

„Osim onog što je bilo ranije tradicionalno da psiholog radi u školi, da radi u zdravstvu, danas vrlo često psiholozi rade u HR službama. Znači, rade u ljudskim resursima razne poslove, isto tako, dosta psihologa radi u marketingu i to jeste nešto što sve učimo kroz upoznavanje osobina ljudi i ponašanja ljudi u društvu“, ističe Nenadić.

A u društvu su i problemi sa mentalnim zdravljem sve manje tabu tema, a sve više prihvatljiva realnost, saglasni su naši sagovornici. Zbog toga, zaključuju, ne treba da nas iznenađuje to što mladi ljudi žele da nauče da rešavaju ili makar umanje tuđe brige.

(Una/ Andrea Radovanović)