76 porodica dobilo novac i opremu za bebe

Svečano uručenje vaučera i ove vredne opreme organizovano je u prepunoj sali Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici, gde su se okupile porodice iz svih mesta ove opštine.

Lokalna samouprava u Kovačici napravila je još jedan istorijski iskorak u sprovođenju pronatalitetnih mera i direktnoj podršci porodici. Pored redovnih novčanih sredstava koja se već godinama unazad obezbeđuju iz opštinskog budžeta, ove godine je uvedena velika i izuzetno praktična novina.

Opština je donela odluku da svim roditeljima novorođenih beba pokloni i kompaktna, moderna putnička kolica visokog kvaliteta. Svečano uručenje vaučera i ove vredne opreme organizovano je u prepunoj sali Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici, gde su se okupile porodice iz svih mesta ove opštine.

Sveobuhvatni paket pomoći za stabilniji početak

U velikoj akciji koja je održana u četvrtak, 2. jula, predstavnici opštinske uprave uručili su ukupno 76 paketa pomoći. Cilj ove akcije jeste da se mladim bračnim parovima i roditeljima direktno olakšaju prvi meseci sa bebom, koji po pravilu donose i najveće finansijske izdatke za svako domaćinstvo.

Kompaktna kolica, koja su ove godine podeljena prvi put, pažljivo su birana kako bi zadovoljila standarde savremenih roditelja – lagana su za upravljanje, sklopiva i idealna za putovanja. Uz kolica, uručeni su i vredni novčani vaučeri koji će porodicama poslužiti za nabavku hrane, kozmetike, garderobe i drugih neophodnih potrepština za novorođenčad.

Reč majki: Kovačica pruža primer kako se brinu lokalne samouprave

Roditelji koji su prisustvovali svečanoj dodeli nisu krili oduševljenje i zahvalnost, ističući da je ovakav vid direktne materijalne i tehničke pomoći prava retkost u gradovima i opštinama širom Srbije.

Danijela Avramov, rodom iz Bavaništa, a udata u Crepaji, podelila je svoje utiske kao ponosna majka malog Bogdana:

„Ova velika pomoć nam neizmerno znači u ovim prvim mesecima koji su puni troškova. Retkost je da lokalne samouprave pomažu roditeljima na ovako direktan i koristan način. Svaka čast opštini na ovoj inicijativi.“

Marija Jakšić se nadovezala na reči svoje sugrađanke i pohvalila odluku da se oprema za bebe uvrsti u redovan paket podrške:

„Ovo je prelep gest koji pokazuje da neko zaista misli na nas i našu decu. Kolica su skupa stavka u budžetu i ova nova mera opštine je pun pogodak.“

Arijana Ljavroš, koja je rodom iz Zadra, a danas sa ponosom živi u Padini gde podiže čak četiri sina, istakla je koliki značaj ima sistemska podrška za velike porodice:

„Kao majci četvoro dece, svaka podrška mi je dragocena. Kovačica je pokazala da ceni i podržava roditeljstvo, što nam daje vetar u leđa i sigurnost za budućnost naše dece.“

Dugoročna strategija za očuvanje sela

Predstavnici opštine Kovačica poručili su da ova akcija nije izolovan slučaj, već deo dugoročne strategije usmerene na poboljšanje demografske slike i podsticanje mladih ljudi da ostaju u svojim rodnim mestima i tu osnivaju porodice. Ulaganje u decu i podrška roditeljstvu ostaju apsolutni prioriteti lokalne vlasti, a najavljeno je da će se sa ovakvim i sličnim programima nastaviti i u narednom periodu, uz stalno osluškivanje realnih potreba građana.

(RTV Kovačica)