„Guča u Padini“ 5. jula u Sportskom centru Dolina

Turistička organizacija opštine Kovačica organizuje tradicionalnu manifestaciju „Guča u Padini“, koja će biti održana u nedelju, 5. jula 2026. godine u Sportskom centru Dolina.

Turistička organizacija opštine Kovačica poziva građane na manifestaciju „Guča u Padini“, koja će biti održana u nedelju, 5. jula 2026. godine, sa početkom u 21 čas, u Sportskom centru Dolina u Padini.

Posetioce očekuje takmičenje trubačkih orkestara Vojvodine i Beograda, koje će doneti prepoznatljiv zvuk trube, dobru atmosferu i duh tradicionalnih sabora. Manifestacija će biti prilika da publika uživa u muzici, druženju i programu koji promoviše kulturno-zabavni život Padine i cele opštine Kovačica.

Pored takmičenja trubačkih orkestara, u okviru programa biće održan i rok koncert grupe Djusi Kovač bend, čime će veče dobiti dodatnu energiju i sadržaj za sve generacije.

Generalni pokrovitelj manifestacije je Opština Kovačica, a realizaciju programa podržali su Turistička organizacija opštine Kovačica, prijatelji manifestacije Sabor trubača Guča, kao i lokalne ustanove, organizacije i udruženja.

Manifestacija „Guča u Padini“ najavljuje veče ispunjeno muzikom, tradicijom i dobrom zabavom, a organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu u nedelju u Sportski centar Dolina i budu deo ovog događaja.