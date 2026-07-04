Kovin: Obeležen Dan borca i 85. godišnjica ustanka naroda Srbije protiv fašizma

Intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“, kod Spomen-obeležja palim borcima Narodnooslobodilačkog rata u Kovinu danas je obeležen Dan borca i 85. godišnjica ustanka naroda Srbije protiv fašizma. Povodom ovog datuma, u Kovinu i naseljenim mestima opštine položeni su venci i cveće kraj spomen-obeležja posvećenih borcima NOR-a.

Centralnu svečanost organizovali su Opštinska organizacija SUBNOR-a Kovin i lokalna samouprava, uz prisustvo delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i počasnu stražu pripadnika Vojske Srbije.

O značaju Dana borca i negovanju tradicije antifašističke borbe govorio je predsednik Opštinske organizacije SUBNOR-a Kovin Dani Zoltan.

„Obeležavamo 85. godišnjicu ustanka u Srbiji, kada je narod, predvođen idejom slobode, podigao glas i oružje protiv fašizma. To nije bio samo otpor – to je bio podvig, iskra pravde koja se proširila celim narodom. U vremenima straha, izabrali su čast. U vremenima nasilja, izabrali su otpor. A u vremenima beznađa – oni su izabrali nadu. Danas, sa pijetetom, sećamo se svih boraca koji su položili svoje živote u temelje naše slobode. Njihova žrtva nije bila uzaludna – mi danas živimo u miru i slobodi zahvaljujući njima“, poručio je Dani.

U ime Opštine Kovin venac je položio Zamenik predsednice opštine Ratko Mosurović.

Delegaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije predvodio je kapetan prve klase Stanislav Živanović, a u delegaciji su bili i vodnik Nenad Obradović i vodnik Igor Popov.

Počast palim borcima odale su i delegacije SUBNOR-a, Udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije 1912–1918. i poštovalaca Kovin, Udruženje penzionisanih podoficira Srbije – Kovin, Crvenog krsta Kovin, Doma zdravlja Kovin, delegacija Srpske napredne stranke, JP „Kovinski komunalac“, Ustanove za sport Kovin, Sportskog saveza opštine Kovin, Prve i Druge mesne zajednice Kovin, MZ Skorenovac, MZ Pločica, MZ Bavanište, MZ Gaj, Turističke organizacije opštine Kovin, PU „Naša radost“ Kovin, SSŠ „Vasa Pelagić“ i drugi.

Nakon centralne svečanosti, venci i cveće položeni su i kraj spomen-obeležja „Otvorena knjiga“, posvećenog stradalima u ratnim sukobima od 1991. do 1999. godine.

Uoči obeležavanja Dana borca, predstavnici Opštine Kovin i SUBNOR-a položili su cveće kraj spomenika ruskom pilotu Nikolaju Mihailoviču Uskovu, koji je stradao na kovinskom području u borbama za konačno oslobođenje od fašizma u Drugom svetskom ratu.

(Opština Kovin)