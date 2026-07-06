Književni bal odao počast piscima 19. veka

Na ovom neobičnom pesničkom događaju učesnici su i odećom oživeli duh epohe 19. veka, dodajući atmosferi prizvuk prošlog vremena.

Književni klub „Gornji grad“ u saradnji sa Muzejom grada Pančeva organizovao je Književni bal. Događaj je priređen u čast pisaca 19. veka.

Ideja oživljavanja poezije pisaca 19. veka kroz čitanje njihovih dela realizovana je u Velikoj sali Narodnog muzeja u Pančevu. Na događaju „Književni bal“ okupili su se gosti iz književnih udruženja Banata i šire. Program je otvoren molitvom „Oče naš“ i intoniranjem državne himne „Bože pravde“.

Na ovom neobičnom pesničkom događaju učesnici su i odećom oživeli duh epohe 19. veka, dodajući atmosferi prizvuk prošlog vremena.

Stihove poznatih književnika čitali su gosti koji se i sami bave pisanjem.

Cilj događaja bio je da se mlađa publika upozna sa delima velikih autora, jer upravo takvi susreti mogu da podstaknu interesovanje za književnost i približe klasike novim generacijama.