Veče pisane reči u Kačarevu: Promocija „Svetionika” i zbirke „Pančevo pamti”

Kreativnost na delu: Bazar rukotvorina u Vršcu
16:00
07.07.2026
Ljubitelji književnosti, istorije i zavičajne baštine imaće priliku da prisustvuju promociji časopisa „Svetionik” i zbirke „Pančevo pamti”u četvrtak, 9. jula, s početkom u 19 sati u Velikoj sali Doma omladine u Kačarevu.
Organizator događaja je lokalni Dom kulture, u saradnji sa Književnim klubom „Gornji grad” Pančevo, a ulaz je slobodan.
O nastanku i uređivanju publikacija govoriće predsednica i urednica Biljana Trajković Vidović, dok će u programu učestvovati i članovi Književnog kluba „Gornji grad”, koji će publici predstaviti deo svog stvaralaštva.
Promocija će biti prilika da se posetioci upoznaju sa novim izdanjima posvećenim očuvanju kulturne i istorijske baštine Pančeva i okoline, kao i da razgovaraju sa autorima i saradnicima koji su učestvovali u njihovom nastanku.
(Pančevac/J. Filipović)
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