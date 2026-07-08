Zvuci srca na terenu: Pomoć za 10 porodica u Pančevu

Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a sprovodi se u četiri grada u Srbiji, među kojima je i Pančevo.

„Zvuci srca na terenu“ je nov projekat čiji je cilj pružanje direktne pomoći porodicama koje se suočavaju sa različitim vrstama invaliditeta i poteškoća. Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a sprovodi se u četiri grada u Srbiji, među kojima je i Pančevo. Zadatak članova organizacije i kafića „Zvuci srca“ jeste da u svakoj od ovih sredina pronađu po deset porodica kojima je potrebna podrška i pomognu im u obavljanju svakodnevnih poslova i rešavanju problema koje ne mogu da savladaju sami, prenosi RTV Pančevo.

Projekat „Zvuci srca na terenu“, koji finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ima za cilj da u četiri grada u Srbiji – u kojima već postoje kafići „Zvuci srca“ – pronađe po deset porodica sa nekom vrstom invaliditeta i pruži im konkretnu pomoć na terenu.

Ovim projektom obuhvaćeni su Pančevo i pripadajuća naseljena mesta, a članovi udruženja već su posetili tri porodice koje žive sa ozbiljnim poteškoćama. Verica Sretenović iz udruženja „Zvuci srca“ objasnila je da oni kao organizacija ne mogu da reše sve, ali da u mnogim kritičnim situacijama njihova podrška menja život ljudima na bolje.

„Kod ovih porodica koje smo obišli situacija je različita. Jednom našem sugrađaninu, koji živi sam, konkretno je potrebno uvođenje vode u kuću. Imamo i petočlanu porodicu gde je deci neophodna pomoć, a majka bi želela da im se opremi soba. Takođe, posetili smo i jednu stariju gospođu kojoj je pre svega potrebno društvo i razgovor.“

Planirana je poseta za još sedam porodica na teritoriji Pančeva i okolnih sela. U kafiću „Zvuci srca“ uskoro očekuju i posetu predstavnika resornog ministarstva koje finansira ovaj projekat, kao i predstavnika lokalne samouprave. Cilj je da se zajedničkim snagama uključi što veći broj institucija kako bi se pomoglo sugrađanima i rešili konkretni, višegodišnji problemi sa kojima se ove porodice svakodnevno suočavaju.

(RTV Pančevo)