Petrohemija traži izvođača radova za ispitivanje terena za izgradnju novih kapaciteta

HIP Petrohemija raspisala je tender za izbor izvođača koji će obaviti ispitivanje kvaliteta zemljišta, preliminarnu kategorizaciju građevinskog otpada i izradu pratećih izveštaja za projekat izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za prečišćavanje propilena i proizvodnju polipropilena u Pančevu.

Realizacija usluge obuhvata izradu bušotina, laboratorijske analize kvaliteta zemljišta i preliminarne kategorizacije zemlje kao otpada. Krajnji rezultat usluge je izrada Izveštaja o ispitivanju kvaliteta zemljišta i Izveštaja o preliminarnoj kategorizaciji zemlje kao građevinskog otpada, navodi se u dokumentu koji je objavila kompanija.

Ponude se dostavljaju elektronskim putem do 15. jula, preko SAP portala https://srm.nis.rs, na kojoj ponuđači prethodno moraju biti registrovani.

Ponuđač može da dostavi samo jednu ponudu bilo samostalno ili u okviru konzorcijuma. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Podizvođač za isti posao može aplicirati u više ponuda.

Ponuđač je u obavezi da prihvati Ugovor o poverljivosti, HSE Sporazum i Sporazum o antikorupcijskom ponašanju, a po potrebi može dostaviti Izveštaj o rejtingu i Izveštaj o solventnosti ponuđača i finansijski izveštaj o pozitivnom „skoringu“.

Ponuda važi najmanje 120 kalendarskih dana od konačnog roka za dostavljanje ponuda.

Kriterijum za izbor dobavljača je ekonomski najpovoljnija ponuda pod uslovom da je pozitivno tehnički ocenjena.

Jedinične cene uključuju sve troškove koji su neophodni za realizaciju predmetne usluge. Jediničnu cenu i ukupnu cenu je potrebno iskazati u dinarima ili evrima bez PDV-a.

Naručilac zadržava pravo da u svakom momentu, a najkasnije do zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem i bez navođenja razloga odustane od daljeg sprovođenja ovog postupka nabavke.

(Pančevac)