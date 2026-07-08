Zajedno za čistije i lepše Opovo

Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Opovu organizovao je dobrovoljnu akciju čišćenja glavne plaže i sportskog terena u Opovu, okupivši veliki broj članova, simpatizera i građana koji su svojim radom dali doprinos uređenju javnih površina.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Opovu organizovao je dobrovoljnu akciju čišćenja glavne plaže i sportskog terena u Opovu, okupivši veliki broj članova, simpatizera i građana koji su svojim radom dali doprinos uređenju javnih površina.

Učesnici akcije tokom prepodneva prikupljali su otpad koji se nalazio na prostoru glavne plaže, kao i na sportskom terenu i njegovoj neposrednoj okolini. Prikupljene su značajne količine različitog otpada, čime su ove lokacije očišćene i uređene za sve građane koji ih svakodnevno koriste, posebno u letnjem periodu kada su među najposećenijim mestima u Opovu.

Akcija je protekla u radnoj i pozitivnoj atmosferi, uz dobru organizaciju i veliki odziv učesnika. Organizatori ističu da ih posebno raduje činjenica da se pozivu odazvao veliki broj ljudi različitih generacija, koji su zajedničkim angažovanjem pokazali odgovornost prema sredini u kojoj žive i spremnost da svojim primerom doprinesu očuvanju javnih prostora.

Iz Opštinskog odbora SNS Opovo poručuju da je očuvanje čistoće zajednička odgovornost svih građana i da ovakve aktivnosti imaju za cilj ne samo uređenje javnih površina, već i podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine. Kako navode, uređeni parkovi, sportski tereni i izletišta doprinose kvalitetnijem životu lokalne zajednice i stvaraju lepši ambijent za odmor, rekreaciju i druženje. Dodaju da će i u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem sličnih dobrovoljnih akcija, kako bi zajedno sa građanima dali doprinos očuvanju urednosti i lepšem izgledu Opova. Zahvalili su svim učesnicima koji su izdvojili svoje vreme i svojim radom pokazali da zajedništvo i odgovoran odnos prema životnoj sredini mogu dati vidljive rezultate.

Dobrovoljna akcija još jednom je pokazala da zajedničkim radom i ličnim primerom može da se doprinese očuvanju prostora koji pripada svim građanima, uz poruku da je briga o javnim površinama zadatak cele zajednice.

(Naše Opovo)