Uspešan nastup pančevačkih vinarija na VinoFestu u Vršcu

Kreativnost na delu: Bazar rukotvorina u Vršcu
16:00
07.07.2026
Na ovogodišnjem VinoFestu u Vršcu, jednoj od najznačajnijih vinskih manifestacija u Srbiji, , a uz pomoć i podršku Turističke organizacije grada Pančeva, uspešno su se predstavile i vinarije – Vinarija Šmit ispred Udruženja vinara i vinogradara Dolovo i Vinarija Filipovski iz Jabuke, koje su ostvarile zapažene rezultate na ocenjivanju kvaliteta vina. Manifestacija je okupila veliki broj izlagača iz zemlje i regiona, uz tradicionalno međunarodno ocenjivanje vina. Naši predstavnici su osvojili čak 6 medalja.
Vinarija Šmit osvojila je pet medalja:
Ružica Šmit – zlatna medalja za vino od maline (2025),
Ružica Šmit – srebrna medalja za vino od kajsije (2024),
Lajoš Šmit – zlatna medalja za vino od breskve (2024),
Lajoš Šmit – srebrna medalja za vino od kupine (2025),
Uspeh je ostvarila i Vinarija Filipovski iz Jabuke, koja je nagrađena:
zlatnom medaljom za Kaberne sovinjon barik 2025,
srebrnom medaljom za Merlot barik 2025.
Ova priznanja predstavljaju potvrdu kvaliteta i posvećenosti naših vinara, koji svojim radom uspešno promovišu vinsku tradiciju Pančeva i južnog Banata kao i ponudu Turističke organizacije grada Pančeva.
(Pančevac)