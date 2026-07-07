Uspešan nastup pančevačkih vinarija na VinoFestu u Vršcu

Na ovogodišnjem VinoFestu u Vršcu, jednoj od najznačajnijih vinskih manifestacija u Srbiji, , a uz pomoć i podršku Turističke organizacije grada Pančeva, uspešno su se predstavile i vinarije – Vinarija Šmit ispred Udruženja vinara i vinogradara Dolovo i Vinarija Filipovski iz Jabuke, koje su ostvarile zapažene rezultate na ocenjivanju kvaliteta vina. Manifestacija je okupila veliki broj izlagača iz zemlje i regiona, uz tradicionalno međunarodno ocenjivanje vina. Naši predstavnici su osvojili čak 6 medalja.

Vinarija Šmit osvojila je pet medalja:

Ružica Šmit – zlatna medalja za vino od maline (2025),

Ružica Šmit – srebrna medalja za vino od kajsije (2024),

Lajoš Šmit – zlatna medalja za vino od breskve (2024),

Lajoš Šmit – srebrna medalja za vino od kupine (2025),

Uspeh je ostvarila i Vinarija Filipovski iz Jabuke, koja je nagrađena:

zlatnom medaljom za Kaberne sovinjon barik 2025,

srebrnom medaljom za Merlot barik 2025.

Ova priznanja predstavljaju potvrdu kvaliteta i posvećenosti naših vinara, koji svojim radom uspešno promovišu vinsku tradiciju Pančeva i južnog Banata kao i ponudu Turističke organizacije grada Pančeva.

(Pančevac)