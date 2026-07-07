Pančevo Pančevo u slikama

Uspešan nastup pančevačkih vinarija na VinoFestu u Vršcu

14:30

07.07.2026

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Printscreen/ilustracija

 

Na ovogodišnjem VinoFestu u Vršcu, jednoj od najznačajnijih vinskih manifestacija u Srbiji, , a uz pomoć i podršku Turističke organizacije grada Pančeva, uspešno su se predstavile i vinarije – Vinarija Šmit ispred Udruženja vinara i vinogradara Dolovo i Vinarija Filipovski iz Jabuke, koje su ostvarile zapažene rezultate na ocenjivanju kvaliteta vina. Manifestacija je okupila veliki broj izlagača iz zemlje i regiona, uz tradicionalno međunarodno ocenjivanje vina. Naši predstavnici su osvojili čak 6 medalja.

Vinarija Šmit osvojila je pet medalja:

Ružica Šmit – zlatna medalja za vino od maline (2025),
Ružica Šmit – srebrna medalja za vino od kajsije (2024),
Lajoš Šmit – zlatna medalja za vino od breskve (2024),
Lajoš Šmit – srebrna medalja za vino od kupine (2025),
Uspeh je ostvarila i Vinarija Filipovski iz Jabuke, koja je nagrađena:

zlatnom medaljom za Kaberne sovinjon barik 2025,
srebrnom medaljom za Merlot barik 2025.
Ova priznanja predstavljaju potvrdu kvaliteta i posvećenosti naših vinara, koji svojim radom uspešno promovišu vinsku tradiciju Pančeva i južnog Banata kao i ponudu Turističke organizacije grada Pančeva.

(Pančevac)

Tagovi

vinarija Šmit Vino Vino fest vršac

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