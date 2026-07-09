Od sledeće godine teži upis u Mašinsku školu

Nakon julskog upisnog roka u školi je formirano svih 11 odeljenja prve godine, ali je ostalo par praznih mesta do maksimalne popunjenosti.

Mašinska škola “Pančevo” i ove godine bila je na vrhu lista želja mnogih svršenih osnovaca. Nakon julskog upisnog roka u školi je formirano svih 11 odeljenja prve godine, ali je ostalo par praznih mesta do maksimalne popunjenosti. Za obrazovne profile operater mašinske obrade, u školi je ostalo još dva mesta i mašinski tehničar motornih vozila tri mesta.

Ove školske godine granica za upis na četvorogodišnje smerove ostala je ista, što znači da je broj potrebnih bodova 50 i to je ujedno granica između trećeg i četvrtog stepena. Od sledeće godine biće izvesnih promena te će osmacima trebati veći broj poena za upis u srednje stručne škole.

Otvaranjem Trening centra u Mašinskoj školi “Pančevo” stiču se još bolji uslovi u kojima će učenici moći da obavaljaju i praktičan deo nastave. Osim savremene opreme u centru će dolaziti i instruktori iz raznih kompanija, te će na taj način dualno obrazovanje moći da se realizuje i u školi.

(Vojvodjanski)