Koković iz Slovenije: Generalno sam jako zadovoljan

Posle minimalnog poraza od CSKA 1948 (1:0) u trećoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Sloveniji, šef stručnog štaba FK Železničar Radomir Koković istakao je da je zadovoljan onim što je njegova ekipa prikazala, uprkos nepovoljnom rezultatu.

– Generalno sam jako zadovoljan. Prvo poluvreme smo odigrali fantastično. Bili smo u potpunoj kontroli igre i stvorili veliki broj šansi koje, nažalost, nismo iskoristili. CSKA praktično nije ni zapretio u prvom delu utakmice, tako da sam tim segmentom igre veoma zadovoljan – rekao je Koković.

Strateg Železničara objasnio je da su kadrovski problemi uticali na izgled ekipe u nastavku susreta.

– U drugom poluvremenu neki igrači su igrali van svojih prirodnih pozicija, a pojedini su čak prvi put bili na određenim mestima u timu. Trenutno nismo u mogućnosti da formiramo dve ekipe u kojima bi svi igrali na svojim pozicijama, što je uticalo na to da izgubimo deo kontrole nad utakmicom. Ipak, odnos prema igri bio je veoma dobar i to me posebno raduje. Kada podvučem crtu, mogu da kažem da sam zadovoljan viđenim. Primili smo gol posle individualne majstorije igrača protivničke ekipe, ali rezultat je u ovom periodu priprema u drugom planu. Bilo je mnogo dobrih stvari i ovu utakmicu ćemo iskoristiti kao važnu referencu za dalji razvoj ekipe – istakao je šef stručnog štaba.

Koković se osvrnuo i na novo pojačanje Železničara, napadača Davida Ankea, koji je u završnici susreta upisao prve minute u plavo-belom dresu.

– David Anke je izuzetno kvalitetan napadač, profil kompletnog igrača. Ima brzinu, snagu, dobru kombinatoriku i odličan smisao za igru. To je fudbaler kojeg smo dugo čekali i pažljivo birali. Verujem da će njegov kvalitet dodatno unaprediti naš tim i da će biti jedan od najznačajnijih igrača u narednoj sezoni – rekao je Koković.

Do povratka u Pančevo, Železničar će odigrati još jednu kontrolnu utakmicu protiv Debrecina, koja će predstavljati generalnu probu pred početak nove sezone.

– Ne verujem da ćemo biti u mogućnosti da izvedemo najjači sastav. Neki igrači se oporavljaju od povreda, neki su tek stigli i još nisu dostigli maksimalnu fizičku spremu, pa ćemo gledati da i njima pružimo određenu minutažu. Nećemo moći da izvedemo najjači tim po imenima, ali će na teren izaći najboljih jedanaest igrača koji nam u tom trenutku budu na raspolaganju – zaključio je Koković.

(FK Železničar)