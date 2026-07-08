Ministarstvo upozorava: Ne palite strnjiku, prete ogromne kazne i gubitak subvencija

Zbog ekstremno visokih temperatura i suše, apeluje se na poljoprivrednike da ne uništavaju njive vatrom jer tako ugrožavaju živote, imovinu i plodnost zemljišta.

Ministarstvo poljoprivrede Srbije uputilo je hitan apel poljoprivrednim proizvođačima da, usled novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od požara, nipošto ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad.

Nadležni upozoravaju da u uslovima suše i pojačanog vetra i najmanji plamen može izazvati katastrofalne požare koji se brzo šire na šume, voćnjake i stambene objekte.

Pored neposredne opasnosti po ljudske živote i imovinu, paljenje žetvenih ostataka nanosi trajnu štetu samim oranicama. Vatrom se uništavaju organska materija, humus i korisni mikroorganizmi koji čine osnovu plodnosti zemljišta.

To dugoročno dovodi do drastičnog smanjenja prinosa, degradacije tla i povećane erozije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je da je očuvanje plodnog zemljišta zajednička odgovornost i pozvao paore da primenjuju održive metode poput zaoravanja ili kompostiranja.

Iz ministarstva podsećaju da je paljenje vatre na otvorenom prostoru strogo zabranjeno zakonom. Poljoprivredna gazdinstva koja prekrše ove propise, pored visokih novčanih kazni, rizikuju i potpuni gubitak prava na državne podsticaje i subvencije. Građani se pozivaju da svako paljenje strnjike odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili policiji na broj 192.

(Pančevac)