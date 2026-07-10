Koncert KUD-a „Stanko Paunović“: Letnja uvertira pred odlazak na festival u Poljsku

PANČEVO – Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS RNP održaće celovečernji koncert u petak, 10. jula, u dvorištu Doma omladine Pančevo sa početkom u 19.30 časova.

Ovaj nastup organizuje se u sklopu programa Kulturnog leta grada Pančeva, koji tokom jula realizuje Dom omladine. Nakon uspešnog otvaranja meseca i učešća na dva festivala u Republici Srpskoj, članovi prvog ansambla i orkestra pančevačkog društva pripremaju se za novi put i odlazak u Poljsku.

Umetnički direktor društva Dejan Trifunović istakao je da će domaća publika imati ekskluzivnu priliku da vidi i čuje koreografije i numere koje su pripremljene upravo za ovaj predstojeći međunarodni festival.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje narodne tradicije, pesme i igre da dođu i podrže pančevačke čuvare baštine pred odlazak na turneju. Ulaz na koncert u dvorištu Doma omladine je besplatan.

(RTV Pančevo)