Mesna zajednica Glogonj zahvalila vatrogascima i gradu na brzoj sanaciji divlje deponije nakon požara

GLOGONJ – Savet Mesne zajednice Glogonj uputio je javnu zahvalnost profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, lokalnom DVD-u, gradu Pančevu i solidarnim komšijama na brzoj reakciji i pomoći u sanaciji terena nakon nedavnog požara.

Iz Mesne zajednice posebno ističu zahvalnost lokalnoj samoupravi na hitnom obezbeđivanju teške mehanizacije, kojom je prostor kompletno očišćen, a neprijatan dim u potpunosti eliminisan.

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Ujedno, upućen je oštar apel svim sugrađanima da na ovoj lokaciji više ne odlažu smeće i da se zajednički čuva životna sredina.

Podsetimo, požar je izbio na divljoj deponiji koja se nalazi na uglu Tamiške i Utrinske ulice. Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji vatrogasnih jedinica i meštana iz okolnih kuća, vatrena stihija je brzo ugašena, nakon čega su radne mašine sav šut i otpad izgurale u okolne depresije i u potpunosti uredile ovu lokaciju.

(Pančevac)