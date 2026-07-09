Južni Banat

Mesna zajednica Glogonj zahvalila vatrogascima i gradu na brzoj sanaciji divlje deponije nakon požara

11:00

09.07.2026

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Foto; FB/MZ Glogonj

GLOGONJ – Savet Mesne zajednice Glogonj uputio je javnu zahvalnost profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, lokalnom DVD-u, gradu Pančevu i solidarnim komšijama na brzoj reakciji i pomoći u sanaciji terena nakon nedavnog požara.
Iz Mesne zajednice posebno ističu zahvalnost lokalnoj samoupravi na hitnom obezbeđivanju teške mehanizacije, kojom je prostor kompletno očišćen, a neprijatan dim u potpunosti eliminisan.

 

Ujedno, upućen je oštar apel svim sugrađanima da na ovoj lokaciji više ne odlažu smeće i da se zajednički čuva životna sredina.
Podsetimo, požar je izbio na divljoj deponiji koja se nalazi na uglu Tamiške i Utrinske ulice. Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji vatrogasnih jedinica i meštana iz okolnih kuća, vatrena stihija je brzo ugašena, nakon čega su radne mašine sav šut i otpad izgurale u okolne depresije i u potpunosti uredile ovu lokaciju.

(Pančevac)

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